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Бруну назвал причину поражения «МЮ» в матче против «Вест Хэма». Это не ошибка Де Хеа

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«Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Вест Хэму» в 35-м туре Премьер-лиги.

Единственный гол в матче на 27-йм минуте забил Бенрахма, в этом ему помог Де Хеа, допустивший досадную ошибку.

После матча Бруну Фернандеш рассказал, почему «дьяволам» не удалось победить. Капитан при этом отказывается перекладывать вину на Де Хеа:

«Мы просто не способны забить гол. Мы создаем так много моментов, но не можем их должным образом реализовать. Мы пропустили обидный гол и проиграли. Но я обязательно должен сказать, что не нужно зацикливаться на этой ошибке Де Хеа. Он столько раз спасал нас, так что он не должен брать на себя вину за результат.

Вероятно, это один из наших худших сезонов по голам. У нас есть игроки, способные забивать, но мы не используем свои шансы».

Действительно, сейчас результативность «красных дьяволов» оставляет желать лучшего. В последних пяти матчах АПЛ «МЮ» суммарно забил всего три гола. В двух последних встречах подопечные Тен Хага уступили с минимальным счетом 0:1.

Впереди у «Юнайтед» еще четыре матча в АПЛ, а 3 июня «дьяволы» сразятся с «Ман Сити» в финале Кубка Англии.

Согласны с мнением Бруну? По вашему, что помешало «дьяволам» забить?

6 комментариев

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Neron
Так и есть! Вы не можете забить! Это твоя проблема, Бруну! Решай её!
+8
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+8
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Borboter
а может не стоит самому по воробьям лупить с 35 метров?
+3
0
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pauljah
МЮ давно не тот суперклуб моей мечты, да что там говорить, вообще не суперклуб последние лет 15…
0
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Ryan Garcia
С каждым летом, ждём свежий воздух.
0
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