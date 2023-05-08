9 комментариев

В 35-м туре Премьер-лиги «МЮ» отправился в гости к «Вест Хэму».

На 27-йм минуте Бенрахма без проблем прошел через игроков «Юнайтед» и пробил с дальней дистанции. Де Хеа мог парировать удар, но лишь слегка коснулся мяча. Это уже четвертая результативная ошибка Давида в сезоне.

На оплошность голкипера ярко отреагировал Рэшфорд. Увидев мяч в воротах, Маркус остановился, схватился за голову и многозначительно взглянул на Тен Хага.

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Маркус так посмотрел на Тен Хага. Сколько им еще придется терпеть такую игру Де Хеа?»

💭«Рэшфорд будто спрашивает у Тен Хага: «Сколько еще раз это произойдет, босс?» Я задаюсь тем же вопросом».

💭 «Этот взгляд Рэшфорда на Тен Хага! Он взглядом сказал тренеру, что так больше не может продолжаться».

Действительно, реакция Маркуса получилось красноречивой.