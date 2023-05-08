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📸 Рэшфорд ярко отреагировал на ошибку Де Хеа. Голкипер не отразил дальний удар и пропустил от «Вест Хэма»

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В 35-м туре Премьер-лиги «МЮ» отправился в гости к «Вест Хэму».

На 27-йм минуте Бенрахма без проблем прошел через игроков «Юнайтед» и пробил с дальней дистанции. Де Хеа мог парировать удар, но лишь слегка коснулся мяча. Это уже четвертая результативная ошибка Давида в сезоне.

На оплошность голкипера ярко отреагировал Рэшфорд. Увидев мяч в воротах, Маркус остановился, схватился за голову и многозначительно взглянул на Тен Хага.

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Маркус так посмотрел на Тен Хага. Сколько им еще придется терпеть такую игру Де Хеа?»

💭«Рэшфорд будто спрашивает у Тен Хага: «Сколько еще раз это произойдет, босс?» Я задаюсь тем же вопросом».

💭 «Этот взгляд Рэшфорда на Тен Хага! Он взглядом сказал тренеру, что так больше не может продолжаться».

Действительно, реакция Маркуса получилось красноречивой.

9 комментариев

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kot_letova
Когда Маркус перестанет пороть моменты и вся команда перестанет так же хвататься за голову?
+27
0
+27
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#SharkTeam
А на себя взглянуть не хочет? Мюшные в комментах какой год позорятся называя его топарем, а он даже 20-ку в АПЛ ни разу не выбивал
+25
-1
+24
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Леонид Ботвинник
Три игры говорите всего лишь выиграть ? Ну, ну....
+13
0
+13
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Андрей Гребеньков
Уберите уже этого лысого шарлатана из Мю. Ничем он не лучше остальных тренеров. Смотреть на его игру, просто противно!!! Как только Решфорд перестал забивать, перестал выигрывать и Мю. Очередная унылая, бледная игра. Поставьте главным тренером Каррика!!!!!
+15
-5
+10
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fellx
Вот теперь хочется, что бы этот МЮ вышел в ЛЧ. Там условные Брюгге из них дуршлаг сделают. Унылая игра. Скорее бы новые владельцы и топ тренер какой нибудь, а то жаль клуб Сэра Алекса
+3
0
+3
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llolishe
Ответ kot_letova
Когда Маркус перестанет пороть моменты и вся команда перестанет так же хвататься за голову?
Неблагодарные глоры Манчестерски
Сколько Решфорд забил победных голов МЮ за последние сезоны
+3
-1
+2
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llolishe
Ответ #SharkTeam
А на себя взглянуть не хочет? Мюшные в комментах какой год позорятся называя его топарем, а он даже 20-ку в АПЛ ни разу не выбивал
Так 9 из 10 атак МЮ это закидушки на Решфорда
+2
0
+2
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dmitrii-klimoff
Взгляд Рэшфорда на тренера очевиден, а вот то, что именно он думал в этот момент и вообще хотел он что то сказать тренеру, это все домыслы уже.
+1
0
+1
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Илья Добрый
Ответ Андрей Гребеньков
Уберите уже этого лысого шарлатана из Мю. Ничем он не лучше остальных тренеров. Смотреть на его игру, просто противно!!! Как только Решфорд перестал забивать, перестал выигрывать и Мю. Очередная унылая, бледная игра. Поставьте главным тренером Каррика!!!!!
А если в Мидлсбро перестанет забивать Акпом Чуба, то что было бы?))
+2
-1
+1
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