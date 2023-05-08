7 комментариев

Шанс на возвращение в профессиональный футбол.

«Ювентус» «прощупывает» возможность трансфера Мэйсона Гринвуда этим летом, и этот переход может возродить карьеру нападающего.

21-летний Гринвуд не участвовал в соревновательных матчах с января 2022 года, когда его обвинили в попытке изнасилования, принуждении и нападении. Все обвинения были сняты полицией в феврале этого года, когда Королевская прокуратура заявила, что из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов» обвинительный приговор «уже нереалистичен».

«Юнайтед», который немедленно дисквалифицировал Гринвуда после обнародования обвинений, все еще проводит собственное внутреннее расследование в отношении игрока, однако ожидается, что Гринвуд больше не будет выступать за клуб, и теперь The Sun сообщает, что «Ювентус» входит в число европейских клубов, рассматривающих возможность трансфера футболиста. В статье сообщается, что туринцы уже связались с окружением Мэйсона и «прощупали» почву.

Утверждается, что интерес к игроку проявил не один клуб Серии А, — «Милан» и «Рома» тоже присматриваются к Гринвуду. Его трансфер также рассматривают несколько команд из Турции.

После окончания расследования Гринвуд возобновил тренировки, но он не может заниматься на базе «Юнайтед» в Кэррингтоне, хоть до окончания его контракта осталось еще два года, и он продолжает получать зарплату в размере около 75 000 фунтов стерлингов в неделю.

Неизвестно, смогут ли манкунианцы получить значительную сумму за футболиста, который не играл полтора года, поэтому, как сообщается, аренда может быть наиболее вероятным решением.

Гринвуд является воспитанником «красных дьяволов», и он забил 35 голов в 129 матчах за клуб.

Как вам кажется, как может выглядеть идеальный финал этой истории?