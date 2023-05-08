7 комментариев

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Мэйсоном Гринвудом интересуются в Италии. Один клуб уже связался с окружением игрока

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Шанс на возвращение в профессиональный футбол.

«Ювентус» «прощупывает» возможность трансфера Мэйсона Гринвуда этим летом, и этот переход может возродить карьеру нападающего.

21-летний Гринвуд не участвовал в соревновательных матчах с января 2022 года, когда его обвинили в попытке изнасилования, принуждении и нападении. Все обвинения были сняты полицией в феврале этого года, когда Королевская прокуратура заявила, что из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов» обвинительный приговор «уже нереалистичен».

Mason Greenwood to be offered career lifeline at Champions League club away from Man Utd – Daily Star

«Юнайтед», который немедленно дисквалифицировал Гринвуда после обнародования обвинений, все еще проводит собственное внутреннее расследование в отношении игрока, однако ожидается, что Гринвуд больше не будет выступать за клуб, и теперь The Sun сообщает, что «Ювентус» входит в число европейских клубов, рассматривающих возможность трансфера футболиста. В статье сообщается, что туринцы уже связались с окружением Мэйсона и «прощупали» почву.

Утверждается, что интерес к игроку проявил не один клуб Серии А, — «Милан» и «Рома» тоже присматриваются к Гринвуду. Его трансфер также рассматривают несколько команд из Турции.

После окончания расследования Гринвуд возобновил тренировки, но он не может заниматься на базе «Юнайтед» в Кэррингтоне, хоть до окончания его контракта осталось еще два года, и он продолжает получать зарплату в размере около 75 000 фунтов стерлингов в неделю.

Неизвестно, смогут ли манкунианцы получить значительную сумму за футболиста, который не играл полтора года, поэтому, как сообщается, аренда может быть наиболее вероятным решением.

 

Гринвуд является воспитанником «красных дьяволов», и он забил 35 голов в 129 матчах за клуб.

Как вам кажется, как может выглядеть идеальный финал этой истории?

7 комментариев

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Йозеф Кнехт
Это зе сан, пропускаем мимо.
+7
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+6
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MU-SAF. Scorp.
Упустить его - это провалище будет !!!
В топ командах куча игроков играют с делами различной тяжести связанных с изнасилованием ((
Но это норм, а тут раздули из бытового скандала !!
+4
-1
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AsperChelsea
Оставьте Гринвуда МЮ , он будет лучше Рэшфорда железобетонно!
+3
-1
+2
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KAIMI_MAN-RED
Потом через годиков 3-4 купят за бешеные бабки!
Идиотизм 🥴
+1
-1
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Neron
В Италии, в любом клубе, будет самым интересным молодым в первом сезоне, во втором станет лучшим. Цена будет 150+. Если 10Хаг это сделает, я так разочаруюсь, что, возможно, прекращу смотреть матчи Юнайтед на год - два… с 94-го я пропускал по 3-5 матчей всего…
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Valentino Magico
МЮ - идиоты, раздули из мухи слона. Надо было сразу после расследования вернуть в команду. Хотя бы к тренировкам с основой допустить. В клубе полный бардак на всех уровнях.
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KH Y7
Блинь!!Отпускаем таланта!🤦
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