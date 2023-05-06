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Момент, который заметили не все. В новой серии «Теда Лассо» создатели передали привет игроку «Манчестер Юнайтед»

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Разве не прелесть?

В последние годы сериал Apple+ «Тед Лассо» покорил сердца многих футбольных фанатов, в том числе благодаря звездам АПЛ, появляющимся в кадре, близости к реальности и маленьким, но приятным деталям.

В последней серии (сезон 3, эпизод 8) создатели телесериала передали небольшой привет Маркусу Рэшфорду.

Тед читает своему сыну перед сном, и, если внимательно присмотреться, то можно заметить, что главный герой держит в руках книгу авторства Рэшфорда.

Звезда «Манчестер Юнайтед» написал детский детективный роман «Приключения в клубе завтраков», в 2021 году ее начали продавать по всему миру.

Эта книга появилась в рамках его кампании по поддержке детского образования — Маркус выступает за то, чтобы больше ребят во всем мире начали читать, а не отдавали предпочтение гаджетам.

В 2020 году, когда нападающему было 22 года, Манчестерский университет присвоил ему почетную докторскую степень за усилия в борьбе с детской продовольственной бедностью в Великобритании.

3 комментария

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Yri Yrov
второй сезон смотрю , а вообще три, четвертый что-ли уже вышел
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Волосатый Гонсалес
Ответ Denis Akhmarov
что у рэшфорда с пальцами
а что не так, пальцы как пальцы
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