Разве не прелесть?

В последние годы сериал Apple+ «Тед Лассо» покорил сердца многих футбольных фанатов, в том числе благодаря звездам АПЛ, появляющимся в кадре, близости к реальности и маленьким, но приятным деталям.

В последней серии (сезон 3, эпизод 8) создатели телесериала передали небольшой привет Маркусу Рэшфорду.

Тед читает своему сыну перед сном, и, если внимательно присмотреться, то можно заметить, что главный герой держит в руках книгу авторства Рэшфорда.

Звезда «Манчестер Юнайтед» написал детский детективный роман «Приключения в клубе завтраков», в 2021 году ее начали продавать по всему миру.

Эта книга появилась в рамках его кампании по поддержке детского образования — Маркус выступает за то, чтобы больше ребят во всем мире начали читать, а не отдавали предпочтение гаджетам.

В 2020 году, когда нападающему было 22 года, Манчестерский университет присвоил ему почетную докторскую степень за усилия в борьбе с детской продовольственной бедностью в Великобритании.