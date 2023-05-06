Момент, который заметили не все. В новой серии «Теда Лассо» создатели передали привет игроку «Манчестер Юнайтед»
Разве не прелесть?
В последние годы сериал Apple+ «Тед Лассо» покорил сердца многих футбольных фанатов, в том числе благодаря звездам АПЛ, появляющимся в кадре, близости к реальности и маленьким, но приятным деталям.
В последней серии (сезон 3, эпизод 8) создатели телесериала передали небольшой привет Маркусу Рэшфорду.
Тед читает своему сыну перед сном, и, если внимательно присмотреться, то можно заметить, что главный герой держит в руках книгу авторства Рэшфорда.
Звезда «Манчестер Юнайтед» написал детский детективный роман «Приключения в клубе завтраков», в 2021 году ее начали продавать по всему миру.
Эта книга появилась в рамках его кампании по поддержке детского образования — Маркус выступает за то, чтобы больше ребят во всем мире начали читать, а не отдавали предпочтение гаджетам.
В 2020 году, когда нападающему было 22 года, Манчестерский университет присвоил ему почетную докторскую степень за усилия в борьбе с детской продовольственной бедностью в Великобритании.
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