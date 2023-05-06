Предложение сэра Джима Рэтклиффа о поглощении «Манчестер Юнайтед» включает пункт, который в конечном итоге приведет к тому, что он вытеснит Глейзеров в ближайшие годы.

Глава INEOS Рэтклифф является одним из двух претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед» вместе с катарским бизнесменом шейхом Джассимом бин Хамадом аль-Тани.

Пара недавно представила свои третьи и последние предложения: Шейх Джассим предложил полный выкуп, а Рэтклифф сделал предложение приобрести контрольный пакет акций клуба и позволить Джоэлу и Авраму Глейзерам сохранить 20% акций «Юнайтед».

Sky News сообщает, что Рэтклифф действительно намерен завершить полный выкуп, при этом его предложение включает «договоренности о пут-энд-колл», которые приведут к тому, что Глейзеры вообще покинут «Юнайтед».

В отчете говорится, что Рэтклифф сможет осуществить договоренности в 2026 году, что вынудит Глейзеров продать ему оставшуюся часть своих акций.

Конкурирующая заявка шейха Джассима предполагает покупку всего акционерного капитала «Юнайтед». Недавние отчеты показали, что с точки зрения оценки предложение Ineos Sport выше, хотя конкретные детали этих двух предложений остаются неясными.