Элитная компания. «Манчестер Юнайтед» вошел в пятерку команд топ-5 лиг, забивших больше всего голов за этот сезон
Что творит тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» вошел в топ-5 команд, забивших больше всего голов в пяти лучших лигах Европы в этом сезоне.
Команда тен Хага заняла пятое место по количеству голов во всех соревнованиях, а ее опередили только элитные клубы.
У «красных дьяволов» на счету 98 голов в 56 играх во всех турнирах. Больше забили только такие команды, как «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».
Манкунианцы забили больше голов, чем «Арсенал», «Барселона», «Наполи» или «Ливерпуль».
Однако есть один факт, вызывающий тревогу. Команда Эрика тен Хага забила всего 49 голов в Премьер-лиге — в среднем 1,48 гола за игру — и это далеко не идеальный результат.
Но такие как решфорд тоннами упускают эти моменты.
Бруно недобирает около 7 голевых.действий по всем метрикам. Хотя создает больше де брюйне в апл
Мю который едва рожает гол-два , в топе по голам😁