Что творит тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» вошел в топ-5 команд, забивших больше всего голов в пяти лучших лигах Европы в этом сезоне.

Команда тен Хага заняла пятое место по количеству голов во всех соревнованиях, а ее опередили только элитные клубы.

У «красных дьяволов» на счету 98 голов в 56 играх во всех турнирах. Больше забили только такие команды, как «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

Манкунианцы забили больше голов, чем «Арсенал», «Барселона», «Наполи» или «Ливерпуль».

Однако есть один факт, вызывающий тревогу. Команда Эрика тен Хага забила всего 49 голов в Премьер-лиге — в среднем 1,48 гола за игру — и это далеко не идеальный результат.