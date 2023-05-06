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Элитная компания. «Манчестер Юнайтед» вошел в пятерку команд топ-5 лиг, забивших больше всего голов за этот сезон

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Что творит тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» вошел в топ-5 команд, забивших больше всего голов в пяти лучших лигах Европы в этом сезоне.

Команда тен Хага заняла пятое место по количеству голов во всех соревнованиях, а ее опередили только элитные клубы.

У «красных дьяволов» на счету 98 голов в 56 играх во всех турнирах. Больше забили только такие команды, как «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

Манкунианцы забили больше голов, чем «Арсенал», «Барселона», «Наполи» или «Ливерпуль».

Однако есть один факт, вызывающий тревогу. Команда Эрика тен Хага забила всего 49 голов в Премьер-лиге — в среднем 1,48 гола за игру — и это далеко не идеальный результат.

5 комментариев

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romaroman26
Ответ Ksandvankneshas
Просто больше всего матчей сыграли. А так МЮ забивает мало: 1-2 гола обычно, 3 гола редко и в основном всякому дну уровня шипа или ниже. 4 забивали только пару раз. Слабая результативность или точнее ужасная реализация.
Плохая реализацию. Создают моментов много.
Но такие как решфорд тоннами упускают эти моменты.
Бруно недобирает около 7 голевых.действий по всем метрикам. Хотя создает больше де брюйне в апл
+6
-1
+5
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Ksandvankneshas
Просто больше всего матчей сыграли. А так МЮ забивает мало: 1-2 гола обычно, 3 гола редко и в основном всякому дну уровня шипа или ниже. 4 забивали только пару раз. Слабая результативность или точнее ужасная реализация.
+5
-1
+4
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romaroman26
Ответ yurchik07
А толку?????
Вот от твоего существования толку нет. А попасть в лч в первый сезон Тен Хага, очень даже хороший результат
+1
0
+1
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danilevich
Мистика
Мю который едва рожает гол-два , в топе по голам😁
0
0
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