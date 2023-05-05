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Одно очко в девяти матчах. Похоже, что найдена главная проблема «Юнайтед» Тен Хага

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Серьезно не добрали.

Болельщики АПЛ составили интересную таблицу, которая ярко дает понять, в каких матчах команда Эрика тен Хага потеряла наибольшее количество очков.

В выездных играх против команд топ-9 таблицы АПЛ «Юнайтед» набрал всего 1 очко − в недавнем матче против «Тоттенхэма» (2:2). Если расширить до топ-10, то количество очков увеличится до 4, благодаря победе над «Фулхэмом» − 2:1.

Кроме того стоит отметить большую разницу забитых и пропущенных мячей − минус 20. Виной тому разгромы в гостях от «Ливерпуля» (0:7), «Брентфорда» (0:4) и «Сити» (3:6).

Получается, что только на гостевых играх «Юнайтед» по отношению к «Арсеналу» потерял 12 очков. Сейчас команды разделяют 15 баллов.

8 комментариев

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Александр Чирочкин
Ответ FortMinor
учитывая неразбериху в челси и финансовые проблемы барсы, желаю МЮ перехватить Кессие и Хаверца или по возможности Френки де Йонга, еще бы купить Осимхена или Хейлунда, продать Магу и взять наконец норм защитника
Вот Мага, должен быть первым на выход, уж слишком привозов много и медленный донельзя.
+8
-1
+7
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FortMinor
учитывая неразбериху в челси и финансовые проблемы барсы, желаю МЮ перехватить Кессие и Хаверца или по возможности Френки де Йонга, еще бы купить Осимхена или Хейлунда, продать Магу и взять наконец норм защитника
+10
-4
+6
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Дмитрий Ермаков
Ответ Александр Чирочкин
Вот Мага, должен быть первым на выход, уж слишком привозов много и медленный донельзя.
С такой личкой и самомнением он не уйдет, точнее он никому не нужен.
+4
0
+4
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Александр Калашников
Вот Сульшера должны брать вторым тренером, чтоб он за выездных матчах отвечал.)) У него почти все очки были набраны на выезде
+1
0
+1
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оптовый покупатель скудетто из турина
Одно очко в девяти матчах: именно в него напихали соперники мю..
+2
-2
0
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ranelgee
Ответ FortMinor
учитывая неразбериху в челси и финансовые проблемы барсы, желаю МЮ перехватить Кессие и Хаверца или по возможности Френки де Йонга, еще бы купить Осимхена или Хейлунда, продать Магу и взять наконец норм защитника
А как Осимэн будет играть без Хвичи, никого не волнует почему-то
0
0
0
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ ranelgee
А как Осимэн будет играть без Хвичи, никого не волнует почему-то
В МЮ есть Бруно Фернандеш, который без проблем сможет создавать для него моменты.
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