8 комментариев

Серьезно не добрали.

Болельщики АПЛ составили интересную таблицу, которая ярко дает понять, в каких матчах команда Эрика тен Хага потеряла наибольшее количество очков.

В выездных играх против команд топ-9 таблицы АПЛ «Юнайтед» набрал всего 1 очко − в недавнем матче против «Тоттенхэма» (2:2). Если расширить до топ-10, то количество очков увеличится до 4, благодаря победе над «Фулхэмом» − 2:1.

Кроме того стоит отметить большую разницу забитых и пропущенных мячей − минус 20. Виной тому разгромы в гостях от «Ливерпуля» (0:7), «Брентфорда» (0:4) и «Сити» (3:6).

Получается, что только на гостевых играх «Юнайтед» по отношению к «Арсеналу» потерял 12 очков. Сейчас команды разделяют 15 баллов.