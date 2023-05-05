16 комментариев

В перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги «МЮ» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 0:1. В добавленное время «чайки» забили с пенальти.

Нервы игроков начали сдавать уже на 69-й минуте встречи. Антони потребовал у арбитра зафиксировать фол, на поле начался конфликт. К бразильцу подбежал Данк, футболисты сцепились. Их стычка выглядела очень забавно.

Рост Данка – 1,92 м, Антони ниже Люьиса на 18 см. Разница в росте отлично видна на этих скриншотах:

За неспортивное поведение игроки получили «горчичники», а у поклонников футбола появился отличный повод поупражняться в остроумии.

Делимся самыми забавными комментариями фанатов:

💭 «Антони пытается подойти к Данку».

💭 «Антони против Льюиса Данка».

«Тут прямо сильные флюиды Альбера и Жуниньо».

💭 «Антони буквально ударил сам себя».

💭 «Антони противостоит Льюису Данку».

А с кем бы вы сравнили парней? Делитесь версиями в комментах!