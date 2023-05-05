United Tweets
Блог

Фанаты обсуждают стычку Антони и Льюиса Данка. Из-за серьезной разницы в росте игроки выглядели очень комично

Антони Антони
Льюис Данк Льюис Данк
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Брайтон Брайтон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги «МЮ» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 0:1. В добавленное время «чайки» забили с пенальти.

Нервы игроков начали сдавать уже на 69-й минуте встречи. Антони потребовал у арбитра зафиксировать фол, на поле начался конфликт. К бразильцу подбежал Данк, футболисты сцепились. Их стычка выглядела очень забавно.

Рост Данка – 1,92 м, Антони ниже Люьиса на 18 см. Разница в росте отлично видна на этих скриншотах:

За неспортивное поведение игроки получили «горчичники», а у поклонников футбола появился отличный повод поупражняться в остроумии.

Делимся самыми забавными комментариями фанатов:

💭 «Антони пытается подойти к Данку».

💭 «Антони против Льюиса Данка».

«Тут прямо сильные флюиды Альбера и Жуниньо».

💭 «Антони буквально ударил сам себя».

💭 «Антони противостоит Льюису Данку».

А с кем бы вы сравнили парней? Делитесь версиями в комментах!

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trokas
Ответ Erakha
На самом деле МЮ нужны такие игроки сильные духом. Много лет у нас не было таких игроков как Антони, Лича и тд. Много пришло и ушло бесхребетного шлака.
Как тут сила духа проявляется? Не зассал покричать на здорового мужика, зная что тот его пальцем не тронет, а если даже и заденет чутка, то можно картинно упасть и заработать удаление у соперника?
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
пока что и игра Атони в целом выглядит как "комедия"
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erakha
На самом деле МЮ нужны такие игроки сильные духом. Много лет у нас не было таких игроков как Антони, Лича и тд. Много пришло и ушло бесхребетного шлака.
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тишкович
А что ему нужно было обоссать колени если он меньше... Рой Кин тоже на Сола Кемпела рыпался и Кемпбел побаявался его хотя на голову был здоровее
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Vezdexodof
На самом деле стычка не выглядела комичной. Если бы автор оказалась хотя рядом,то ей явно было бы не до смеха. Очередной провальный пост данного автора. Учиться, учиться и ещё раз учиться! 👎
Наоборот, вполне забавно) а по провальности постов Шуре далеко до уровня Чугунова, Фёдорова, Курчавовой. Здесь ещё осталась надежда)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Слон и моська
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Антони какой-то конч пока что. Постоянные понты, агрессия и провокации.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Banz-unfiltrated
С одной стороны молодец что не спасовал, с другой - ведет себя неспортивно и тем так или иначе подставляет команду. Антони не наш стиль, попомните мои слова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортлото
Прыщавый малость не рассчитал габаритов)
А так то молодец - за провокацию в современном футболе не наказывают. И провокация противника и показал себя сильным духом)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ TravenS
Наоборот, вполне забавно) а по провальности постов Шуре далеко до уровня Чугунова, Фёдорова, Курчавовой. Здесь ещё осталась надежда)
Надежда умирает последней )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий