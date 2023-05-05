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«Все в наших руках». Тен Хаг ждет, что «Юнайтед» квалифицируется в Лигу чемпионов

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Есть маленький шанс, что этого не произойдет.

«Каждый раз, когда мы терпели поражение в этом сезоне, мы откатывались назад. Поэтому я рассчитывают на своих игроков, рассчитываю на свою команду. Мы должны сделать это снова», − сказал Эрик тен Хаг в преддверии воскресного матча против «Вест Хэма».

«Нет времени оставаться в этом разочаровании, так что мы просто должны выйти на игру против «Вест Хэма». Все внимание − на это. Мы готовимся, составляем хороший план, игроки должны взять ответственность на себя, и они это сделают. Я рассчитываю на них. Они должны это сделать, и они могут это сделать, потому что они доказывали это в сезоне. Каждый раз, когда мы разочаровывали, они брали себя в руки».

Тен Хаг уверен, что нет причин паниковать по поводу надежд «Юнайтед» на попадание в четверку. И это несмотря на то, что «Ливерпуль» начал побеждать и вернулся в число претендентов.

«У нас была неплохая серия из последних пяти матчей, в которых до «Брайтона» мы четырежды победили и один раз сыграли вничью. Все в наших руках, мы должны быть сосредоточены на своей игре. Я доверяю своим игрокам, поэтому так уверен в этом».

В четверг Алексис Мак Аллистер реализовал на 90+8 минуте пенальти, принеся победу «Брайтону» над «Юнайтед».

Между «Юнайтед» и «Ливерпулем» всего 4 очка, но у команды Тен Хага есть матч в запасе.

6 комментариев

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Волосатый Гонсалес
Юнайтед просто отдал победу чтобы ливерпуль закончил шестым после брайтона 😉😏
+6
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Руслан
Ну ребята МЮ не подведите в конце концов уже. Если не попадём в топ 4 это уже будет неизлечимое рано. Три матча всего лишь выиграть осталось
+1
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Руслан Саидов
Ответ Волосатый Гонсалес
Юнайтед просто отдал победу чтобы ливерпуль закончил шестым после брайтона 😉😏
Что только не сделаешь, чтобы насолить Ливерпулю
+1
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Вертуальный
Поздно уже щас главное и 4 место не уступить
0
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