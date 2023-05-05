13 комментариев

«Манчестер Юнайтед» потерял три очка в прошедшем матче с «Брайтоном» и теперь рискует пропустить «Ливерпуль» в зону Лиги чемпионов.

С учетом того, что осталось сыграть 5 матчей, самый важный вопрос, который нужно задать, — сколько очков «Манчестер Юнайтед» должен заработать чтобы остаться в топ-4 в конце сезона.

Вот как обстоят дела в турнирной таблице на данный момент:

4) «Манчестер Юнайтед» — 63 очка, сыграно 33 матча.

5) «Ливерпуль» – 59 очков, сыграно 34 матча.

6) «Брайтон» – 55 очков, сыграно 32 матча.

Хотя у «Ливерпуля» на 4 очка больше, чем у «Брайтона», команда Клоппа также сыграла на 2 матча больше.

Если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, то заработает 71 очко. Если «Брайтон» выиграет все свои встречи, то закончит сезон с 73 очками.

Это означает, что «Манчестер Юнайтед» должен набрать минимум 74 очка, чтобы подтвердить свое место в четверке лучших.

В настоящее время у подопечных Эрика тен Хага 63 очка, а это означает, что если «МЮ» заработает 11 очков из возможных 15, то останется вне досягаемости для «Брайтона» и «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» должен выиграть 4 из последних 5 игр ИЛИ выиграть 3 и сыграть вничью 2, чтобы обеспечить себе место в зоне ЛЧ.

Напомним, что «Юнайтед» ждут встречи с «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном», «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом».