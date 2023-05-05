13 комментариев

Рассказываем, сколько оставшихся матчей «МЮ» должен выиграть, чтобы обеспечить себе место в топ-4 АПЛ
«Манчестер Юнайтед» потерял три очка в прошедшем матче с «Брайтоном» и теперь рискует пропустить «Ливерпуль» в зону Лиги чемпионов.
С учетом того, что осталось сыграть 5 матчей, самый важный вопрос, который нужно задать, — сколько очков «Манчестер Юнайтед» должен заработать чтобы остаться в топ-4 в конце сезона.
Вот как обстоят дела в турнирной таблице на данный момент:
4) «Манчестер Юнайтед» — 63 очка, сыграно 33 матча.
5) «Ливерпуль» – 59 очков, сыграно 34 матча.
6) «Брайтон» – 55 очков, сыграно 32 матча.
Хотя у «Ливерпуля» на 4 очка больше, чем у «Брайтона», команда Клоппа также сыграла на 2 матча больше.
Если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, то заработает 71 очко. Если «Брайтон» выиграет все свои встречи, то закончит сезон с 73 очками.
Это означает, что «Манчестер Юнайтед» должен набрать минимум 74 очка, чтобы подтвердить свое место в четверке лучших.
В настоящее время у подопечных Эрика тен Хага 63 очка, а это означает, что если «МЮ» заработает 11 очков из возможных 15, то останется вне досягаемости для «Брайтона» и «Ливерпуля».
«Манчестер Юнайтед» должен выиграть 4 из последних 5 игр ИЛИ выиграть 3 и сыграть вничью 2, чтобы обеспечить себе место в зоне ЛЧ.
Напомним, что «Юнайтед» ждут встречи с «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном», «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом».
P.S. Не факт что МЮ останется на 4 месте, а так может и на 3 место залезть, Ньюкаслу ещё с арсеналом и Брайтоном играть да и с Челси в гостях последняя игра.