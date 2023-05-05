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Рассказываем, сколько оставшихся матчей «МЮ» должен выиграть, чтобы обеспечить себе место в топ-4 АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» потерял три очка в прошедшем матче с «Брайтоном» и теперь рискует пропустить «Ливерпуль» в зону Лиги чемпионов.

С учетом того, что осталось сыграть 5 матчей, самый важный вопрос, который нужно задать, — сколько очков «Манчестер Юнайтед» должен заработать чтобы остаться в топ-4 в конце сезона.

Вот как обстоят дела в турнирной таблице на данный момент:

4) «Манчестер Юнайтед» — 63 очка, сыграно 33 матча.

5) «Ливерпуль» – 59 очков, сыграно 34 матча.

6) «Брайтон» – 55 очков, сыграно 32 матча.

Хотя у «Ливерпуля» на 4 очка больше, чем у «Брайтона», команда Клоппа также сыграла на 2 матча больше.

Если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, то заработает 71 очко. Если «Брайтон» выиграет все свои встречи, то закончит сезон с 73 очками.

Это означает, что «Манчестер Юнайтед» должен набрать минимум 74 очка, чтобы подтвердить свое место в четверке лучших.

В настоящее время у подопечных Эрика тен Хага 63 очка, а это означает, что если «МЮ» заработает 11 очков из возможных 15, то останется вне досягаемости для «Брайтона» и «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» должен выиграть 4 из последних 5 игр ИЛИ выиграть 3 и сыграть вничью 2, чтобы обеспечить себе место в зоне ЛЧ.

Напомним, что «Юнайтед» ждут встречи с «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном», «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом».

13 комментариев

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SERYOGA K
Сами себе на ровном месте проблему создали
+26
0
+26
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Павел Ларичев
Трех побед в оставшихся 5 матчах и 72 очков хватит. У Брайтона сложный календарь, и они будут терять очки.
+21
-1
+20
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Григорий Шишин
Ну сложно (или невозможно) представить, что и ливер и чайки дойдут до финиша без потерь
+14
-1
+13
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Руслан Чесебиев
Ливерпуль скорее всего выиграет последние 4 игры и будет у них 71 очко. МЮ думаю достаточно выиграть 3 игры и железно будет в ЛЧ. Брайтону играть ещё с арсеналом, ньюкаслом и сити, так что ЛЕ скорее всего их турнир будет на следующий год.
P.S. Не факт что МЮ останется на 4 месте, а так может и на 3 место залезть, Ньюкаслу ещё с арсеналом и Брайтоном играть да и с Челси в гостях последняя игра.
+7
0
+7
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M.U fan
Ответ SERYOGA K
Сами себе на ровном месте проблему создали
Как в лиге Европы
+3
0
+3
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Annaska Muradow
А то что у ньюкасла тоже сложный календарь никого не смущает?
+2
0
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Григорий Шишин
Ответ SERYOGA K
Сами себе на ровном месте проблему создали
Я бы не сказал, что АПЛ прям такое уж "ровное место" ☝️🤨
+2
0
+2
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Gennadiy Kondratyukov
Нужно набрать 9 очков из 15
+1
0
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Алан Кайтуков
А Ньюкасл уже вышел? Почему его не считают?
+1
0
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Samsung Galaxy
Всё нормально , посмотрите на соперников Брайтона . Нам хватит и трёх побед
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yurchik07
Дааа,скорее всего Мю пролетает мимо ЛЧ.
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