12 комментариев

«Они выиграли АПЛ сегодня?».Болельщики «МЮ» осудили празднование «Брайтона» после победы в прошедшем матче
Болельщики «МЮ» сочли, что празднование «Брайтона» после победы над «красными дьяволами» было чрезмерным.
В четверг вечером «Брайтон» обыграл «Юнайтед» (1:0) в АПЛ, забив единственный гол на 99-й минуте встречи.
На 98-й минуте после проверки VAR было установлено, что Люк Шоу сыграл рукой в штрафной площади и в ворота Давида Де Хеа был назначен пенальти. Алексис Мак Аллистер реализовал удар.
После матча в сети завирусились кадры из раздевалки «Брайтона», которые неоднозначно оценили болельщики «МЮ».
💬«Еще одно видео из раздевалки из серии «мы победили «Юнайтед»».
💬«Судя по празднованиям, где-то там должен быть кубок».
💬«Они выиграли Премьер-лигу или что-то в этом роде?»
💬«Отличный результат, но зачем праздновать, как будто вы только что выиграли финал Кубка!»
💬«Они выиграли АПЛ сегодня?».
Будучи болельщиком МЮ, на вижу ничего плохого в том, что команда одержав волевую победу, дала волю эмоциям. Учитывая, что не так давно они от этой команды вылетели по пенальти в кубке.