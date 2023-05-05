12 комментариев

Болельщики «МЮ» сочли, что празднование «Брайтона» после победы над «красными дьяволами» было чрезмерным.

В четверг вечером «Брайтон» обыграл «Юнайтед» (1:0) в АПЛ, забив единственный гол на 99-й минуте встречи.

На 98-й минуте после проверки VAR было установлено, что Люк Шоу сыграл рукой в штрафной площади и в ворота Давида Де Хеа был назначен пенальти. Алексис Мак Аллистер реализовал удар.

После матча в сети завирусились кадры из раздевалки «Брайтона», которые неоднозначно оценили болельщики «МЮ».

💬«Еще одно видео из раздевалки из серии «мы победили «Юнайтед»».

💬«Судя по празднованиям, где-то там должен быть кубок».

💬«Они выиграли Премьер-лигу или что-то в этом роде?»

💬«Отличный результат, но зачем праздновать, как будто вы только что выиграли финал Кубка!»

💬«Они выиграли АПЛ сегодня?».