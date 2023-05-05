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«Они выиграли АПЛ сегодня?».Болельщики «МЮ» осудили празднование «Брайтона» после победы в прошедшем матче

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Болельщики «МЮ» сочли, что празднование «Брайтона» после победы над «красными дьяволами» было чрезмерным.

В четверг вечером «Брайтон» обыграл «Юнайтед» (1:0) в АПЛ, забив единственный гол на 99-й минуте встречи.

На 98-й минуте после проверки VAR было установлено, что Люк Шоу сыграл рукой в штрафной площади и в ворота Давида Де Хеа был назначен пенальти. Алексис Мак Аллистер реализовал удар.

После матча в сети завирусились кадры из раздевалки «Брайтона», которые неоднозначно оценили болельщики «МЮ».

💬«Еще одно видео из раздевалки из серии «мы победили «Юнайтед»».

💬«Судя по празднованиям, где-то там должен быть кубок».

💬«Они выиграли Премьер-лигу или что-то в этом роде?»

💬«Отличный результат, но зачем праздновать, как будто вы только что выиграли финал Кубка!»

💬«Они выиграли АПЛ сегодня?».

12 комментариев

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Александр Калашников
Фаны МЮ должны радоваться такой реакции. Плохо тогда, когда победа над МЮ никого не удивляет.
+29
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Джейсон Стэтхэм
Радоваться после победы над такой командой это нормально
+17
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red hikkikomori
А чё им плакать чтоли?
+15
-2
+13
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hxwqs7qmsq
Эта победа была очень важна для Брайтона в контексте борьбы за 5 строчку и ЛЕ соответственно, а то что её удалось выгрызть на последней минуте добавило им эмоций. А обиженные болельщики МЮ пытаются принизить эту значимость, что их явно не красит.
+6
-2
+4
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MUthebest
Радуются, что теперь есть реальный шанс навязать борьбу Ливерпулю за путевку в ЛЕ
+5
-2
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Артём Алиев
Ответ red hikkikomori
А чё им плакать чтоли?
Это как в меме со спортсменом, занявшим 3 место, но слишком бурно празднующим. Было видно, что эмоции переиграны. Рана от вылета из кубка сказывается. А по факту то обычный рядовой матч АПЛ.
+3
0
+3
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KanonirKanonirovicj
Ответ Джейсон Стэтхэм
Радоваться после победы над такой командой это нормально
Согласен, что радость от победы - это нормально. Но, возможно, некоторые болельщики "Манчестер Юнайтед" чувствуют разочарование и потому оценили празднование "Брайтона" несколько иронично. Но в любом случае, победа важна для любой команды и можно понять радость "Брайтона".
+3
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+3
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No Name
Может они праздновали набору важных трёх очков в борьбе за ЛЕ
+2
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mancunian82
Для маленьких команд, победа на топами сравни победе в чемпионате.
Будучи болельщиком МЮ, на вижу ничего плохого в том, что команда одержав волевую победу, дала волю эмоциям. Учитывая, что не так давно они от этой команды вылетели по пенальти в кубке.
+1
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Виьалий
Эмоции, эмоции или для чего это все?!!! расстроились одни и брадовались другие. детсад, нытики
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Walrus
Ответ mancunian82
Для маленьких команд, победа на топами сравни победе в чемпионате. Будучи болельщиком МЮ, на вижу ничего плохого в том, что команда одержав волевую победу, дала волю эмоциям. Учитывая, что не так давно они от этой команды вылетели по пенальти в кубке.
Эмм.. и давно 1-0 это волевая победа?
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