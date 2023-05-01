Сага о поглощении «Манчестер Юнайтед» накаляется: британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани являются главными претендентами на покупку клуба.

Как сообщает The Telegraph, сэр Джим включил в свое последнее предложение пункт, требующий, чтобы Глейзеры предоставили полный контроль над летними трансферами клуба, если предложение будет принято.

Рэтклифф хочет его собственное влияние на подписания.

При этом шейх Джассим выдвинул собственное требование, чтобы ему был предоставлен более широкий контроль над внутренними делами клуба, если его предложение будет принято.

Это означает, что Глейзерам нужно будет одобрить любые финансовые обязательства, такие как летний трансферный бюджет или даже партнерские отношения со спонсорами.

Однако источник, близкий к делу, заявил, что для Глейзеров юридически невозможно исполнить эти пожелания до того, как будет завершено полное поглощение.

Шейх Джассим хочет полного выкупа «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров, и его предложение, как утверждается, составляет чуть более 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Рэтклифф сделал предложение о приобретении 51% контрольного пакета акций и готов позволить Глейзерам остаться, но они не будут иметь никакого контроля над работой клуба.