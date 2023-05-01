Бруну Фернандеш вывел из себя болельщиков «Астон Виллы» после того, как забил победный гол за «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче Премьер-лиги.

Этот гол стал сотым для португальца в АПЛ, и он отметил его перед болельщиками соперника.

Выступая после игры, Бруну потроллил фанатов «Виллы», заявив, что предпочел бы, чтобы они поддерживали своих игроков, а не уделяли столько внимания ему.

«Вероятно, им не нравится играть против меня», — сказал Фернандеш MUTV. «Я бы предпочел, чтобы они поддерживали своих игроков, а не сосредотачивались на мне».

«Это было просто празднование. Я забил гол в том углу, поэтому и отпраздновал там. Я не мог добежать до другого угла или обойти весь стадион».

«Я не проявил неуважения, в отличие от них. Я сделал свою работу, я забил и отпраздновал, как всегда делаю».

28-летнему футболисту нравится играть против «Виллы»: он уже забил им семь голов в восьми матчах.