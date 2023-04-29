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«Все знают об этом!» Тен Хаг недоволен нехваткой игроков в атаке

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«Все знают! Это ни для кого не секрет: на протяжении всего сезона у нас нехватка девяток», – заявил Эрик тен Хаг на последней пресс-конференции.

«Сначала у нас выбыл Криштиану Роналду, затем часто был недоступен Антони Марсьяль, Джейдон Санчо также был недоступен, и вот у вас нехватка игроков атакующей линии.

Мы проводим столько же много матчей, но с меньшим числом игроков, поэтому нам определенно нужны нападающие, которые укрепят состав».

«МЮ» уже давно связывают с Харри Кейном, и поскольку «Тоттенхэму» в этом сезоне снова не удалось завоевать ни одного трофея, Кейн может наконец покинуть Лондон; конечно, если новые владельцы «Юнайтед» прислушаются к тен Хагу.

Man United to appease fans with £90m striker move?

«Ман Сити» несколько раз пытался подписать Кейна летом 2021 года, но «Тоттенхэм» хотел 150 млн евро. С тех пор Харри стал рекордсменом клуба по забитым голам и теперь стремится стать рекордсменом Премьер-лиги.

В этом сезоне Кейн забил 24 гола в 33 матчах АПЛ, по-прежнему оставаясь самым стабильным в проблемном «Тоттенхэме».

Насколько реален переход Кейна в «МЮ»?

2 комментария

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Руслан Чесебиев
И тем не менее с Гринвудом надо не торопиться и спокойно разобраться прежде чем его допустить к тренировкам и тд🤦🏻‍♂️
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