«Все знают! Это ни для кого не секрет: на протяжении всего сезона у нас нехватка девяток», – заявил Эрик тен Хаг на последней пресс-конференции.

«Сначала у нас выбыл Криштиану Роналду, затем часто был недоступен Антони Марсьяль, Джейдон Санчо также был недоступен, и вот у вас нехватка игроков атакующей линии.

Мы проводим столько же много матчей, но с меньшим числом игроков, поэтому нам определенно нужны нападающие, которые укрепят состав».

«МЮ» уже давно связывают с Харри Кейном, и поскольку «Тоттенхэму» в этом сезоне снова не удалось завоевать ни одного трофея, Кейн может наконец покинуть Лондон; конечно, если новые владельцы «Юнайтед» прислушаются к тен Хагу.

«Ман Сити» несколько раз пытался подписать Кейна летом 2021 года, но «Тоттенхэм» хотел 150 млн евро. С тех пор Харри стал рекордсменом клуба по забитым голам и теперь стремится стать рекордсменом Премьер-лиги.

В этом сезоне Кейн забил 24 гола в 33 матчах АПЛ, по-прежнему оставаясь самым стабильным в проблемном «Тоттенхэме».

Насколько реален переход Кейна в «МЮ»?