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Рэтклифф неожиданно вырвался вперед в гонке за «МЮ». Последнее предложение британского миллиардера понравилось Глейзерам больше

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Сэр Джим Рэтклифф неожиданно стал фаворитом на покупку «Манчестер Юнайтед» после завершения последнего раунда торгов.

С того момента, когда стало известно, что семья Глейзеров собирается продать «Юнайтед», главными претендентами на место владельцев стали Рэтклифф и шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани.

В пятницу вечером они оба подали свои обновленные предложения, и заявка британского миллиардера показалась Глейзерам более привлекательной.

Майк Киган из Daily Mail заявил, что глава INEOS предложил немного меньше катарского шейха, но при этом он хочет купить либо 69% акций клуба, либо чуть больше 50%, поэтому технически его заявка намного более привлекательная для нынешних владельцев.

Times Sport добавляет, что Рэтклифф не против, чтобы Глейзера сохранили миноритарную долю акций, если у него будет полный контроль над «Манчестер Юнайтед».

Шейх Джассим тоже обновил свое предложение: он готов заплатить немного более 5 миллиардов фунтов за 100% акций клуба, а также покрыть все долги клуба и вложиться в инфраструктуру.

Сообщалось, что также Глейзеры получили более мелкие инвестиционные предложения из США в обмен на частичную долю в клубе. Они варьируются от 1 до 2 миллиардов фунтов стерлингов, и эти деньги позволят клубу реконструировать «Олд Траффорд» или даже построить новый стадион, а также улучшить тренировочные объекты.

Пока борьба за клуб выходит на финальную стадию, команда прикладывает все усилия, чтобы завершить сезон в четверке лучших.

3 комментария

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Frenkiee
Если Шейхи хотят покупать Неймара то нам не надо их деньги. Лучше пусть Ретклифф покупает
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Mergen Durdumuradow
Да продайте уже шейхам
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Ronaldo de Assis Moreira
Ответ Frenkiee
Если Шейхи хотят покупать Неймара то нам не надо их деньги. Лучше пусть Ретклифф покупает
Да, чтобы ваще никого не покупать
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