По сообщениям talkSPORT, Харри Магуайр намерен бороться за место в «Манчестер Юнайтед», но реальность такова, что ему, вероятно, придется уйти.

Сообщается, что наиболее заинтересованы в Магуайре «Ньюкасл» и «Вест Хэм», однако вопрос лишь в том, на какую сумму согласится «МЮ». Защитнику нужно провести несколько отличных игр, чтобы поднять репутацию перед трансферном окном.

В этом сезоне Магуайр провел всего семь матчей в АПЛ, уступив конкуренцию Варану и Мартинесу.