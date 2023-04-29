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Магуайр интересен двум клубам АПЛ – но все зависит от их предложений

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По сообщениям talkSPORT, Харри Магуайр намерен бороться за место в «Манчестер Юнайтед», но реальность такова, что ему, вероятно, придется уйти.

Сообщается, что наиболее заинтересованы в Магуайре «Ньюкасл» и «Вест Хэм», однако вопрос лишь в том, на какую сумму согласится «МЮ». Защитнику нужно провести несколько отличных игр, чтобы поднять репутацию перед трансферном окном.

В этом сезоне Магуайр провел всего семь матчей в АПЛ, уступив конкуренцию Варану и Мартинесу.

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4 комментария

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Umitjan Batyrov
Го в Ньюкасл, для обоих сторон плюс
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Андрей Тишкович
В Ньюкасл за любые деньги и балласт сбросится и защита конкурента ослабится
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Сергей Михеев
Неужели шейхи Ньюкасла решили, что у них всё слишком хорошо?
+1
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red hikkikomori
У Хау заиграет
0
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