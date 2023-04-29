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Глейзеры получили последние предложения о покупке. Решение будет принято в ближайшие дни – сумма очень большая

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Окончательный срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» истек в пятницу в 10 часов вечера, и сэр Джим Рэтклифф, а также шейх Джассим представили свои пересмотренные предложения, сообщает The Telegraph.

Man Utd owner Glazer on Ten Hag: 'We know he'll do a great job' | Stadium Astro

Шейх Джассим бен Хамад Аль Тани – единственный претендент, предлагающий 100-процентное поглощение и покупку без долгов. Предполагается, что его предложение составляет около 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Сообщалось, что предложение Рэтклиффа включало в себя опцию для Глейзерс на сохранение некоторых акций клуба.

Теперь действующие владельцы намерены рассмотреть предложения, прежде чем принять окончательное решение в ближайшие дни.

Неопределенность в отношении будущего повлияла на летние планы клуба, поэтому вполне возможно, что изменятся планы и у Эрика тен Хага.

4 комментария

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Bolvan
Пожалуйста жадные Глейзеры продайте
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Тима Мамхяг
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Из-за политики Глезеров много покупок были провальными. Надеюсь, что шейхи купят и Глейзеров больше не будет.
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Брулин
Глейзерам нужно соглашаться на условие шейха. Больше никто не предложит.
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Elik1989
Ответ Тима Мамхяг
Комментарий удален модератором
Не долго комент продержался, но полностью согласен.
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