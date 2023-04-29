Окончательный срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» истек в пятницу в 10 часов вечера, и сэр Джим Рэтклифф, а также шейх Джассим представили свои пересмотренные предложения, сообщает The Telegraph.

Шейх Джассим бен Хамад Аль Тани – единственный претендент, предлагающий 100-процентное поглощение и покупку без долгов. Предполагается, что его предложение составляет около 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Сообщалось, что предложение Рэтклиффа включало в себя опцию для Глейзерс на сохранение некоторых акций клуба.

Теперь действующие владельцы намерены рассмотреть предложения, прежде чем принять окончательное решение в ближайшие дни.

Неопределенность в отношении будущего повлияла на летние планы клуба, поэтому вполне возможно, что изменятся планы и у Эрика тен Хага.