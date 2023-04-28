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«Не хотел пропускать игру». Тен Хаг поставил Бруну Фернандеша в пример другим игрокам «Юнайтед»

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Отдал должное португальцу и его стремлению играть.

«Он был крут, и я хочу сделать большой комплимент Бруну Фернандешу, − сказал Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции. − Он не хотел пропускать игру и сделал все, чтобы набрать форму. Думаю, он является примером: что нужно страдать, нужно жертвовать, когда хочешь играть на высоком уровне, когда хочешь чего-то добиться.

Он снова показал, какой он великий капитан, как он взял на себя ответственность, даже если он не на 100% набрал форму. Но он сделал свою работу. Он был важен и в этой игре, и, надеюсь, другие члены команды смогут не учиться, а видеть в нем вдохновение и делать то же самое».

Перед матчем против «Тоттенхэма» в интернете появились фотографии португальца с защитной бутсой на ноге. Так он восстанавливался от повреждения лодыжки, которое получил в полуфинале Кубка Англии против «Брайтона». Решение Фернандеша позволило ему сыграть против «Тоттенхэма» (2:2).

В борьбе за четверку «Юнайтед» опережает «шпоры» на шесть очков и имеет две игры в запасе. В активе команды Тен Хага уже есть Кубок Лиги и клуб будет стараться взять Кубок Англии, чтобы сделать сезон еще более успешным. Финал против «Сити» пройдет на «Уэмбли» в июне.

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