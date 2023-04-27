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Источник: Гринвуд не верит в то, что он когда-нибудь сыграет за «Юнайтед»

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Придется искать варианты.

Пока еще форвард «Юнайтед» Мэйсон Гринвуд предполагал, что после того, как в феврале с него сняли обвинения в попытке изнасилования и нападении, клуб вернет его в состав. Однако женская часть команды и некоторые партнеры по клубу выступили резко против.

«Красные дьяволы» потратили 12 недель на расследование в отношении 21-летнего игрока, который ни на сантиметр не приблизился к возвращению в состав. Последний раз Гринвуд играл 15 месяцев назад и может возобновить карьеру где-то за границей.

«Мэйсон считает, что он уже закончил свой путь в «Юнайтед», − сообщает источник в разговоре с The Sun. − Он сидит дома, валяет дурака, и очень расстроен. Хочет вернуться в футбол, но понимает, что ситуация сложная, и он сам в ней виноват. Он хочет вновь играть в футбол, но не думает, что когда-либо снова наденет футболку «Юнайтед».

Мэйсона Гринвуда арестовали в январе 2022 года после того, как его девушка в социальных сетях заявила о физическом и сексуальном насилии. Но CPS отозвала дело после того, как предполагаемая жертва и еще дюжина свидетелей отказались сотрудничать.

Спонсоры клуба, как известно, хотят избежать ассоциации с таким игроком. В феврале «Юнайтед» заявил следующее: «Прежде чем определить дальнейшие шаги, клуб проведет собственное расследование. Мы не будем давать никаких комментариев до завершения процесса».

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