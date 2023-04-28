Давно восторгается игрой этого футболиста.

Один из основных претендентов на владение «Юнайтед» шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани, по данным английской прессы, уже давно определился со своим первым трансфером. Если он успешно сменит семью Глейзеров, то хочет привести в АПЛ форварда «ПСЖ» Неймара.

В последнее время на «Олд Траффорд» отправляют Харри Кейна и Виктора Осимхена, но, как считает The Sun, катарский банкир − давний фанат Неймара. Он сделает все возможное, чтобы бразилец стал «красным дьяволом».

Неймар все еще самый дорогой трансфер в мировом футболе. Парижане заплатили за него 222 млн евро. Его постоянные травмы и огромный контракт привели к слухам, что «ПСЖ» не будет удерживать форварда. Контракт игрока действует до 2025 года, но в нем есть опция продления до 2027 года.

В этом сезоне бразилец в 29 матчах забил 18 мячей, но ему постоянно мешают травмы лодыжки.