Хитрый план. Журналист The Athletic рассказал, как Глейзеры могут вернуть контроль над «МЮ» после продажи клуба
Перестанут владеть контрольным пакетом акций, но останутся влиятельными.
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн объяснил, как Глейзеры могут сохранить контроль над «Юнайтед», даже если они будут не мажоритарными, а миноритарными акционерами клуба.
В ноябре 2022 года семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, объявила, что они изучают «стратегические альтернативы» для клуба, в том числе его полную продажу.
Сразу появились сразу два основных кандидата на покупку: катарский банкир шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани сделал предложение о полном поглощении, а самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф пытается получить контрольный пакет акций клуба.
Также в гонку вошли несколько американских инвестиционных фондов, которые готовы оказать финансовую поддержку Глейзерам в обмен на миноритарный пакет акций.
Daily Mail утверждает, что британский миллиардер Рэтклифф готов согласиться на сделку, которая позволит Глейзерам сохранить долю в клубе. В одном из вариантов, сэру Джиму достанется контрольный пакет акций в более 50%, а Глейзерам останется 20%.
Во время подкаста Рио Фердинанда FIVE журналист The Athletic Дэвид Орнштейн объяснил, как братья Глейзеры сохранить влияние в клубе, даже будучи миноритарными акционерами. Все дело в том, что в клубе внедрена двухуровневая система долевого участия, которая появилась в 2012 году, когда «МЮ» вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу.
«Важным моментом в этом деле является то, что когда Глейзеры разместили акции «Юнайтед» на бирже, они включили в них пункт или механизм, согласно которому самые важные и влиятельные акции, которые называются акциями класса B, могут принадлежать только семье. У этих акций класса B в 10 раз больше прав голоса, чем у других, называющихся акциями класса A. Если какие-либо из акций класса B будут проданы семьей не членам семьи, например, шейху Джассиму или Рэтклиффу, то они автоматически станут акциями класса A − с правом голоса в десять раз меньше, чем были.
Таким образом, есть все шансы, что члены семьи Глейзер продадут Джиму Рэтклиффу или кому-то другому акции, что позволит этому человеку получить более 50% и стать мажоритарным владельцем или акционером, но это не будут самые влиятельные акции.
Получается, что даже если Глейзеры останутся с 20% акций, эти 20% акций класса B могут их сделать более влиятельными, чем мажоритарный акционер, и обеспечить им больший контроль.
Так случится, если механизм, это правило или положение, которое было введено, не будет отменено или изменено».
Вот ссылка на его пост с разбором: https://twitter.com/KieranMaguire/status/1648619291351162880