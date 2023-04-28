Перестанут владеть контрольным пакетом акций, но останутся влиятельными.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн объяснил, как Глейзеры могут сохранить контроль над «Юнайтед», даже если они будут не мажоритарными, а миноритарными акционерами клуба.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, объявила, что они изучают «стратегические альтернативы» для клуба, в том числе его полную продажу.

Сразу появились сразу два основных кандидата на покупку: катарский банкир шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани сделал предложение о полном поглощении, а самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф пытается получить контрольный пакет акций клуба.

Также в гонку вошли несколько американских инвестиционных фондов, которые готовы оказать финансовую поддержку Глейзерам в обмен на миноритарный пакет акций.

Daily Mail утверждает, что британский миллиардер Рэтклифф готов согласиться на сделку, которая позволит Глейзерам сохранить долю в клубе. В одном из вариантов, сэру Джиму достанется контрольный пакет акций в более 50%, а Глейзерам останется 20%.

Во время подкаста Рио Фердинанда FIVE журналист The Athletic Дэвид Орнштейн объяснил, как братья Глейзеры сохранить влияние в клубе, даже будучи миноритарными акционерами. Все дело в том, что в клубе внедрена двухуровневая система долевого участия, которая появилась в 2012 году, когда «МЮ» вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

«Важным моментом в этом деле является то, что когда Глейзеры разместили акции «Юнайтед» на бирже, они включили в них пункт или механизм, согласно которому самые важные и влиятельные акции, которые называются акциями класса B, могут принадлежать только семье. У этих акций класса B в 10 раз больше прав голоса, чем у других, называющихся акциями класса A. Если какие-либо из акций класса B будут проданы семьей не членам семьи, например, шейху Джассиму или Рэтклиффу, то они автоматически станут акциями класса A − с правом голоса в десять раз меньше, чем были.

Таким образом, есть все шансы, что члены семьи Глейзер продадут Джиму Рэтклиффу или кому-то другому акции, что позволит этому человеку получить более 50% и стать мажоритарным владельцем или акционером, но это не будут самые влиятельные акции.

Получается, что даже если Глейзеры останутся с 20% акций, эти 20% акций класса B могут их сделать более влиятельными, чем мажоритарный акционер, и обеспечить им больший контроль.

Так случится, если механизм, это правило или положение, которое было введено, не будет отменено или изменено».