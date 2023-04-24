Не похоже на хорошие новости.

Жена Бруну Фернандеша опубликовала фото футболиста после матча с «Брайтоном», и оно не прибавляет оптимизма.

Фернандешу пришлось покинуть поле в дополнительное время в полуфинале Кубка Англии, который «Юнайтед» выиграл в серии пенальти. Португалец получил травму голеностопа, и его хотели заменить, но все же он доиграл до 101-й минуты, когда он был заменен на Ваута Вегорста.

Сообщалось, что полузащитник покидал «Уэмбли», хромая.

И теперь появилась новая причина для беспокойства, так как, судя по фото, Бруну не сможет выйти в следующем матче.

Жена игрока Ана Пиньо опубликовала изображение Фернандеса с защитой на лодыжке.

Шина на ноге и пара костылей, которые стоят рядом, заставляют сомневаться в том, будет ли он готов к матчу против «Тоттенхэма», который состоится в четверг.

ESPN сообщает, что Фернандеш должен был пройти обследование в понедельник, но его результаты пока неизвестны.

Его отсутствие станет серьезным ударом для «Юнайтед», что продемонстрировал матч Лиги Европы против «Севильи», где манкунианцы проиграли со счетом 0:3.