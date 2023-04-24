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💇‍♂️ Матч «МЮ»-«Брайтон» был настолько скучным, что фанат решил постричься прямо на стадионе, дабы не терять время зря

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В сети завирусились кадры стрижки болельщика во время матча между «МЮ» и «Брайтоном» на стадионе «Уэмбли» в минувшее воскресенье.

«Юнайтед» и «Брайтон» боролись за выход в финал Кубка Англии, в итоге «красные дьяволы» оказались сильнее в серии пенальти и теперь их ждет встреча с «МанСити».

Однако, упорная борьба команд была интересна не всем…так, импровизированный барбер-шоп не мог не привлечь внимание болельщиков в Twitter:

💬«Кто делает стрижку на матче «МЮ»?».

💬«Ситуация, когда у тебя свидание в 20.00, и ты не рассчитывал, что будет серия пенальти».

💬«Стрижка на матче «МЮ»-«Брайтон» - вот это жизнь».

💬«Каким образом ему удалось протащить на «Уэмбли» машинку?».

💬«Теперь я видел все».

6 комментариев

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Vezdexodof
Не факт ,что фотка сделана на вчерашнем матче. Скорее всего фейк, тем более автор не вызывает доверие, мягко говоря.
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Hella black
Причесон как грядки на даче
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Владислав Демидов
На матчах НБА тоже периодически стригут одного блогера.
Это контент, а не со скуки принятое решение
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Артём Алиев
Честно сказать, далеко не скучный матч был.
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banchik1
Читал об известном где-то пранкере/блогере, который специализируется на стрижке волос в ходе спортивных мероприятий. Не он ли?
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AR Hongover
Ответ Vezdexodof
Не факт ,что фотка сделана на вчерашнем матче. Скорее всего фейк, тем более автор не вызывает доверие, мягко говоря.
Это не фейк, это тиктокеры снимают подобные видосы. Весь твитор завелен аналогичной шляпой, преимущественно из лат америки
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