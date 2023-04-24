💇♂️ Матч «МЮ»-«Брайтон» был настолько скучным, что фанат решил постричься прямо на стадионе, дабы не терять время зря
В сети завирусились кадры стрижки болельщика во время матча между «МЮ» и «Брайтоном» на стадионе «Уэмбли» в минувшее воскресенье.
«Юнайтед» и «Брайтон» боролись за выход в финал Кубка Англии, в итоге «красные дьяволы» оказались сильнее в серии пенальти и теперь их ждет встреча с «МанСити».
Однако, упорная борьба команд была интересна не всем…так, импровизированный барбер-шоп не мог не привлечь внимание болельщиков в Twitter:
💬«Кто делает стрижку на матче «МЮ»?».
💬«Ситуация, когда у тебя свидание в 20.00, и ты не рассчитывал, что будет серия пенальти».
💬«Стрижка на матче «МЮ»-«Брайтон» - вот это жизнь».
💬«Каким образом ему удалось протащить на «Уэмбли» машинку?».
💬«Теперь я видел все».
Это контент, а не со скуки принятое решение