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Бруну Фернандеш дает указания одноклубникам, пока Харри Магуайр стоит в стороне

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В кадр попало, как Бруну Фернандеш инструктировал партнеров по команде перед серией пенальти в матче с «Брайтоном» в Кубке Англии.

Португалец был недоволен тем, что его заменили на Ваута Вегорста, но все же выступил в роли лидера во время перерыва перед серией одиннадцатиметровых.

Фернандеш говорил с одноклубниками, в том числе и с Люком Шоу, а Харри Магуайр стоял в это время в одиночестве.  

Капитан «Юнайтед» пропустил игру из-за дисквалификации, что, возможно, повлияло на его настроение, и поэтому он не был так красноречив, как его заместитель.

Виктор Линделоф забил решающий пенальти и вывел «Юнайтед» в финал Кубка Англии. 3 июня команда Эрика тен Хага встретится с «Ман Сити».

3 комментария

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Answer1
Ну как бить пенальти, Бруну все-таки знает по-лучше Маги
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Йозеф Кнехт
Это говорит о том , что настоящий капитан у нас уже, как пару месяцев не Магуайр.
+1
0
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Артём Алиев
Ответ Answer1
Ну как бить пенальти, Бруну все-таки знает по-лучше Маги
Если не ошибаюсь , это фото сделано после 90 минуты.
0
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