В кадр попало, как Бруну Фернандеш инструктировал партнеров по команде перед серией пенальти в матче с «Брайтоном» в Кубке Англии.

Португалец был недоволен тем, что его заменили на Ваута Вегорста, но все же выступил в роли лидера во время перерыва перед серией одиннадцатиметровых.

Фернандеш говорил с одноклубниками, в том числе и с Люком Шоу, а Харри Магуайр стоял в это время в одиночестве.

Капитан «Юнайтед» пропустил игру из-за дисквалификации, что, возможно, повлияло на его настроение, и поэтому он не был так красноречив, как его заместитель.

Виктор Линделоф забил решающий пенальти и вывел «Юнайтед» в финал Кубка Англии. 3 июня команда Эрика тен Хага встретится с «Ман Сити».