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😡😡😡 «В четверг игроки не соответствовали стандартам той профессиональной команды, которой я управляю». Тен Хаг в ярости от реакции футболистов «МЮ» на ход матча с «Севильей»

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Нельзя опускать руки!

«Манчестер Юнайтед» провалил ответный матч с «Севильей» и покинул Лигу Европы. Эрика тен Хага спросили, может ли он сорваться на игроков в стиле Фергюсона.

«Иногда да, я могу быть грубым в определенных ситуациях, но также важно помнить о том, когда это нужно использовать», - ответил тен Хаг.

«Как тренер, я не могу согласиться с тем, что моя команда не выдает максимум на поле. Я никогда этого не приму. В четверг я был по-настоящему зол. Можно совершить ошибку, но нельзя опускать руки. Они не соответствовали стандартам той профессиональной команды, которой я управляю. Я слышал от многих, что мы добились серьезного прогресса. Мы уже другая команда, но мы понимаем, что все еще должны двигаться вперед. Это очевидно. Нам важно грамотно реагировать на проблемы по ходу игры. Нужно всегда придерживаться своего плана». - добавил Эрик тен Хаг.

9 комментариев

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Волосатый Гонсалес
Эту команду не поймешь, когда выдает шедевральные перформансы (как с Сити и Барсой и т.п.), а иногда показывает беззубость и неуверенность (как с Ливером и Севильей и т.д.)
+3
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+3
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wolkov
Ответ Волосатый Гонсалес
Эту команду не поймешь, когда выдает шедевральные перформансы (как с Сити и Барсой и т.п.), а иногда показывает беззубость и неуверенность (как с Ливером и Севильей и т.д.)
абсолютно нормальное явление для пересираивающейся команды. нужно избавляться от балласта, который тянет ее вниз и добывать трофеи
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Андрей Тишкович
Когда Тен Хаг говорил что Магваер тоже вносит вклад в команду я думал он просто не хочет его обидить но в четверг Мага вышел и вложил всё таки
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Romanunited
Немного напрягает, он когда нибудь сможет сказать, что лично он в чем то виноват? Например в первой игре, когда наделал замен, будто мю уже прошёл дальше. Что даже травмировнного Личу не могли поменять из-за отсутствия замен, которых, на секундочку, уже 5 а не 3. Чисто тренерское поражение по рузультатам 2х игр. Так бывает, и без этого никак, все ошибаются, но гнать на игроков, как-то некрасиво в данной ситуации
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Dan Bate
Мага, Джавид, те еще перцы и это можно бесконечно обсуждать, но лично меня беспокоит, то, что они ничего не создали впереди.. ни гола, ни штанги… ничего. Ок не было бы двух привозов, был бы счет 1:0 и с точки результата вообще ничего не поменялось.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Всё правильно сказал, что ряд игроков опускают руки, когда проигрывают. Таких игроков быть не должно, они не соответствуют духу команды, философии команды (бороться до конца и никогда не сдаваться). Нужно соответствовать стандартам МЮ.
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davidrigen@gmail.com
Сейчас будут кидать в меня камни..))Но..Мне кажется,что Эриксен играет без огня,чересчур "холодный".Санчо не дорабатывает моменты и быстро опускает руки,Марсиаль кисло наблюдает,Антони даёт огня,но чаще стреляет холостыми,защита и вратарь надеются на дьявола с эмблемы,Каземиро боится схватить очередную красную,Бруно не играл-повезло(ему).В общем целом команда играла на еле-еле троечку.Без огня без инициативы без желания что-то изменить и самое главное без спортивной злости.АБСОЛЮТНО ПРЕСНАЯ ИГРА..
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SegaYasch
Ответ Romanunited
Немного напрягает, он когда нибудь сможет сказать, что лично он в чем то виноват? Например в первой игре, когда наделал замен, будто мю уже прошёл дальше. Что даже травмировнного Личу не могли поменять из-за отсутствия замен, которых, на секундочку, уже 5 а не 3. Чисто тренерское поражение по рузультатам 2х игр. Так бывает, и без этого никак, все ошибаются, но гнать на игроков, как-то некрасиво в данной ситуации
Вообще он довольно часто говорит об этом, вспомнить матч с Брентфордом когда проиграли 4:0.
А чисто тренерское поражение в чем? Что решил сделать 5 замен в концовке игры, где у соперника нет шанса - сильно спорно.
Держать 1 замену до конца игры на всякий случай - для меня это самая глупая идея которая может быть
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