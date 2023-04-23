9 комментариев

Нельзя опускать руки!

«Манчестер Юнайтед» провалил ответный матч с «Севильей» и покинул Лигу Европы. Эрика тен Хага спросили, может ли он сорваться на игроков в стиле Фергюсона.

«Иногда да, я могу быть грубым в определенных ситуациях, но также важно помнить о том, когда это нужно использовать», - ответил тен Хаг.

«Как тренер, я не могу согласиться с тем, что моя команда не выдает максимум на поле. Я никогда этого не приму. В четверг я был по-настоящему зол. Можно совершить ошибку, но нельзя опускать руки. Они не соответствовали стандартам той профессиональной команды, которой я управляю. Я слышал от многих, что мы добились серьезного прогресса. Мы уже другая команда, но мы понимаем, что все еще должны двигаться вперед. Это очевидно. Нам важно грамотно реагировать на проблемы по ходу игры. Нужно всегда придерживаться своего плана». - добавил Эрик тен Хаг.