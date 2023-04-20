47 комментариев

«Манчестер Юнайтед» покинул Лигу Европы.

Игру Давида Де Хеа раскритиковали уже все, кому не лень.

Недовольные болельщики красных дьяволов считают, что Давиду стоит покинуть клуб. Напомним, что действующий контракт Де Хеа истекает в июне.

💭 Møllemanden: «Эрик тен Хаг должен предложить ему остаться в Испании».

💭 HarryP: «В течение сезона стало ясно, что играть с Де Хеа в системе тен Хага это все равно, что пытаться поместить квадратный колышек в круглую лунку».

💭 SAFMUTD: «Надеюсь, он еще ничего не подписал. У тен Хага есть время, чтобы заблокировать его. Мы не сможем вынести еще 4 года таких глупых ошибок».

💭 Sparky_Hughes: «Его пустая бошка должна быть на скамейке запасных до конца сезона, а затем он должен уйти».

💭 L1nk: «Контракт тен Хага должен зависеть от решения по Де Хеа. И я боюсь, что он останется.

💭 Slored1: «Де Хеа был в воротах во всех последних европейских матчах, и он виноват почти во всех пропущенных голах. Посредственный вратарь, который слишком часто ошибается под давлением».