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😡😡😡 «Мы не сможем вынести еще 4 года таких глупых ошибок». Фанаты «МЮ» требуют разорвать контракт с Де Хеа

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» покинул Лигу Европы.

Игру Давида Де Хеа раскритиковали уже все, кому не лень.

Недовольные болельщики красных дьяволов считают, что Давиду стоит покинуть клуб. Напомним, что действующий контракт Де Хеа истекает в июне.

💭 Møllemanden: «Эрик тен Хаг должен предложить ему остаться в Испании».

💭 HarryP: «В течение сезона стало ясно, что играть с Де Хеа в системе тен Хага это все равно, что пытаться поместить квадратный колышек в круглую лунку».

💭 SAFMUTD: «Надеюсь, он еще ничего не подписал. У тен Хага есть время, чтобы заблокировать его. Мы не сможем вынести еще 4 года таких глупых ошибок».

💭 Sparky_Hughes: «Его пустая бошка должна быть на скамейке запасных до конца сезона, а затем он должен уйти».

💭 L1nk: «Контракт тен Хага должен зависеть от решения по Де Хеа. И я боюсь, что он останется.

💭 Slored1: «Де Хеа был в воротах во всех последних европейских матчах, и он виноват почти во всех пропущенных голах. Посредственный вратарь, который слишком часто ошибается под давлением».

47 комментариев

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Вазген, друг Мхитаряна.
Продлить контракт с дырявым голкипером, вручить холодильнику капитанскую повязку, и вновь обдумать над возвращением Погба.. мю величайший клуб, а тен хаг гений
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+25
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ChampionSoccer
Лучше бы Магуайра выгнали))
+20
-3
+17
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Maxim Belyaev
В Мадриде сейчас целуют и молятся на тот самый принтер
+14
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Тюменский медвежонок
прекрасно понимаю Де Хею... когда у тебя в защите Магвайер ты уже сам на автомате плывешь
+12
-4
+8
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Dm Kznts
Ответ ChampionSoccer
Лучше бы Магуайра выгнали))
обоих
+8
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+8
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Argilac Durrandon
Ответ Maxim Belyaev
В Мадриде сейчас целуют и молятся на тот самый принтер
На факс, но - наверняка)
+7
0
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Dm Kznts
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Продлить контракт с дырявым голкипером, вручить холодильнику капитанскую повязку, и вновь обдумать над возвращением Погба.. мю величайший клуб, а тен хаг гений
оставь свои фантазии
+7
0
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Almaz Zhusupoff
Если известно, что Де Хея не играет ногами, а Магвайер тормоз, то зачем заставлять их в розыгрыш короткого паса перед воротами. Все уже знают, что Де Хея плывет по прессингом и используют это. Во всех последних играх МЮ не может выйти из под пресса или с трудом.. Может к тренерскому штабу вопросы задать.? Не было бы эффектней пока опираться на качество игроков, если они не подходят под твою систему?
+7
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+7
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Григорий Шишин
Всё может и так про ДеХеа, но интересно - ни у кого разве не вызывает вопросов игра остальных игроков??? Полное отсутствие плана на игру! Безвольнось и беззубость в атаке! Ужасный контроль мяча и брак в передачах....
Пожалуй самый ужасный матч сезона от МЮ! (на ряду разве что с Ливерским 7:0)
+8
-1
+7
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Полностью согласен с болельщиками, с Де Хея нужно расставаться и искать разно планового вратаря. И Магвуйра тоже выгнать
+9
-3
+6
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Argilac Durrandon
Да блин. Легенда клуба, все понятно. Но факт - он просто не соответствует современному футболу. И более того, такими вот ляпами стирает память о своих подвигах.
Надо расставаться. Вон, Челче с Чихом когда-то попрощался, а Мадрид - с Касильясом.
Пришло время.
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Максим Черкашин
Ответ BillShen
Так легенда же клуба - он в Манчестере года так с 2011. Пусть играет (как и Магваер). Ну или платят неустойку по контракту за разрыв. Да и если посадят - думаю для ДеХеи - это не станет проблемой - спокойно пополирует лавку до конца соглашения под кем-то - не мальчик чтобы что-то кому-то доказывать в другом подобному МЮ околотоп-клубе. Как закончится - попылит в Испании в середняке и повесит бутсы на гвоздь.
У ДеХеа контракт заканчивается этим летом. Надеюсь не продлят.😎
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A K
Если бы это было в первый или во второй раз, можно было бы забыть и простить, но когда вратарь постоянно пожарит хуже Вальдеса, надо гнать его соответствующими тряпками из команды.
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Леонид Ботвинник
Ответ Almaz Zhusupoff
Если известно, что Де Хея не играет ногами, а Магвайер тормоз, то зачем заставлять их в розыгрыш короткого паса перед воротами. Все уже знают, что Де Хея плывет по прессингом и используют это. Во всех последних играх МЮ не может выйти из под пресса или с трудом.. Может к тренерскому штабу вопросы задать.? Не было бы эффектней пока опираться на качество игроков, если они не подходят под твою систему?
А в данной конкретной игре у тренерского штаба был выбор ? Не ругайте музыканта, он играет , как умеет.
Лето в любом случае покажет все это всерьёз и надолго или очередной двух годовалый проект.
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SLEVIN
Ответ Александр Данилов
Рыбки-это поклонники тен Хаага, которые его превозносят, когда он обыгрывает аутсайдеров и Барсу, которая в важных матчах дно впадины даже с 1 местом в Примере(на которое не наплевать только фанам Барсы), а когда он проигрывает, то он плохой и физрук. Я его физруком не считаю, но мне его работа в МЮ не нравится, а то как он поступил с парой игроков ему аукается уже сейчас
Тен Хаг лучшее что с мю происходило после ферги. Это не замечает лишь болван
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MikaSS
Когда он выручает команду об этом быстро забывают.
Стоит накосячить. Сразу накинулись.
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SLEVIN
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Продлить контракт с дырявым голкипером, вручить холодильнику капитанскую повязку, и вновь обдумать над возвращением Погба.. мю величайший клуб, а тен хаг гений
Такой банальщины я давно не читал
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SLEVIN
Ответ Kirill_Abramov
Смешные какие. Когда он тащит пол сезона невообразимые мячи - все принимают как должное. Только ошибся - ой, мы не вынесем еще 4 года ошибок. Рыбки, а не фанаты.
Все вратари в англии тащат каждый тур. У Де хея больше минусов чем плюсов, досвидос короче
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Александр Данилов
Ответ Григорий Шишин
Всё может и так про ДеХеа, но интересно - ни у кого разве не вызывает вопросов игра остальных игроков??? Полное отсутствие плана на игру! Безвольнось и беззубость в атаке! Ужасный контроль мяча и брак в передачах.... Пожалуй самый ужасный матч сезона от МЮ! (на ряду разве что с Ливерским 7:0)
А как же 0:4 от Ливерпуля? Там ещё Роналду на концовку был выпущен?) Я молчу, что Каземиро в начале сезона выпускали не сразу в основе(хотя никакой адаптации ему не нужно было, Антони же с Венхорстом начали с самого начала, и Санчо, которому как раз адаптация была нужна, но не Казу), а Уан Биссака, который постепенно набирался прогресс и в атакующей части(слабо, но было начало и 8 пасов в АПЛ за 2 сезона) у Сульшера, резко потух у Рангника, а у тен Хаага вообще не игрок, а так, на подмену. Но зато он-герой, который даже у хныкающего Бруну не может повязку отнять, зато на Роналду быковал
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Alexey22154
Пора расставаться. Конец контракта - вполне соответствующий повод
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Ян Константинопольский
Лицо Магуайера во время игры как у мема forever alone) Если хочет зарабатывать в МЮ бабки, пусть тогда терпит хейт. Заслужил
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stroozh
Заставлять Де Хеа играть в короткий пас с Магуайром при живом Филе Джонсе какое-то кощунство))
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BillShen
Так легенда же клуба - он в Манчестере года так с 2011. Пусть играет (как и Магваер). Ну или платят неустойку по контракту за разрыв. Да и если посадят - думаю для ДеХеи - это не станет проблемой - спокойно пополирует лавку до конца соглашения под кем-то - не мальчик чтобы что-то кому-то доказывать в другом подобному МЮ околотоп-клубе. Как закончится - попылит в Испании в середняке и повесит бутсы на гвоздь.
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red hikkikomori
Проснулись наконец-то, долго же до них доходило, а до некоторых до сих пор не дошло, всё на Магваера сваливают
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Александр Данилов
Рыбки-это поклонники тен Хаага, которые его превозносят, когда он обыгрывает аутсайдеров и Барсу, которая в важных матчах дно впадины даже с 1 местом в Примере(на которое не наплевать только фанам Барсы), а когда он проигрывает, то он плохой и физрук. Я его физруком не считаю, но мне его работа в МЮ не нравится, а то как он поступил с парой игроков ему аукается уже сейчас
Ой бедненький😂 твоего кумира обидел?
Рангика предлагаешь вернуть? Ван Гала? Маура? Может Мойеса? Или ты за Сульшера?

Господа, обосновывайте такие заявления. Тен Хаг им не нравится..
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