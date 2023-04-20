9 комментариев

И это еще без мадридского «Реала»!

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы, уступив в 1/4 финала испанской «Севилье».

Любопытен тот факт, что манкунианцы уже шесть сезонов подряд уступают в плей-офф командам из Испании.

2018: «Севилья»

2019: «Барселона»

2020: «Севилья»

2021: «Вильярреал»

2022: «Атлетико Мадрид»

2023: «Севилья»

Как думаете, с чем это связано? Совпадение? Проклятие? А может быть испанцы просто сильнее?

Европейские фанаты не сильно расстроились поражению англичан.

💭 «Представьте, если бы Тебас позволил командам Ла Лиги тратить большие деньги...».

💭 «У «Манчестер Юнайтед», должно быть, самая мерзкая и токсичная фан-база, которую я когда-либо видел. Они заслужили это унизительное поражение».

💭 «Эта игра просто показывает нам, что Хави недостаточно хорош для Лиги чемпионов и Лиги Европы».

💭 «Севилья» - мадридский «Реал» в Лиге Европы».