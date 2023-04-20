9 комментариев

😱 «Манчестер Юнайтед» шестой год подряд вылетает в еврокубках от испанских команд! Проклятие?
И это еще без мадридского «Реала»!
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы, уступив в 1/4 финала испанской «Севилье».
Любопытен тот факт, что манкунианцы уже шесть сезонов подряд уступают в плей-офф командам из Испании.
2018: «Севилья»
2019: «Барселона»
2020: «Севилья»
2021: «Вильярреал»
2022: «Атлетико Мадрид»
2023: «Севилья»
Как думаете, с чем это связано? Совпадение? Проклятие? А может быть испанцы просто сильнее?
Европейские фанаты не сильно расстроились поражению англичан.
💭 «Представьте, если бы Тебас позволил командам Ла Лиги тратить большие деньги...».
💭 «У «Манчестер Юнайтед», должно быть, самая мерзкая и токсичная фан-база, которую я когда-либо видел. Они заслужили это унизительное поражение».
💭 «Эта игра просто показывает нам, что Хави недостаточно хорош для Лиги чемпионов и Лиги Европы».
💭 «Севилья» - мадридский «Реал» в Лиге Европы».
В первом голе можно конечно и Де Хэа люлей выписать,но Мага исполнил ваще без шансов..
Короче,проиграли почти без шансов...,очень обидно.. Лучше бы Барсе,ещё вначале проиграли,чем вот так...