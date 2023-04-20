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😱 «Манчестер Юнайтед» шестой год подряд вылетает в еврокубках от испанских команд! Проклятие?

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И это еще без мадридского «Реала»!

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы, уступив в 1/4 финала испанской «Севилье».

Любопытен тот факт, что манкунианцы уже шесть сезонов подряд уступают в плей-офф командам из Испании.

2018: «Севилья»

2019: «Барселона»

2020: «Севилья»

2021: «Вильярреал»

2022: «Атлетико Мадрид»

2023: «Севилья»

Как думаете, с чем это связано? Совпадение? Проклятие? А может быть испанцы просто сильнее?

Европейские фанаты не сильно расстроились поражению англичан.

💭 «Представьте, если бы Тебас позволил командам Ла Лиги тратить большие деньги...».

💭 «У «Манчестер Юнайтед», должно быть, самая мерзкая и токсичная фан-база, которую я когда-либо видел. Они заслужили это унизительное поражение».

💭 «Эта игра просто показывает нам, что Хави недостаточно хорош для Лиги чемпионов и Лиги Европы».

💭 «Севилья» - мадридский «Реал» в Лиге Европы».

9 комментариев

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Someone from Internet
Какое проклятие? Если бы было проклятие, то вылетели бы от Барселоны или Бетиса.
+8
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Мистер Робот
Вратаря нам надо менять первым делом, его надо было ещё тогда в Реал отпускать, когда принтер сломался. Все проблемы из-за Давида и Маги с Виктором, защита не уверена во вратаре, вратарь в защите, все пожарят. На эту тройку вместе смотреть уже тошно, какие-то флешбеки Маурские, Сульшерские, их кислые рожи.
+6
0
+6
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r24y48pvqr
Ответ Real_v_dushe
Вчера конкретно был вылет из-за физручества на мостике и не более того. И кстати, если бы Хави был тренером, а не газонокосильщиком, то он бы выбил этот МЮ разгромно ещё в 1/16.
В чем именно физручество?
+3
0
+3
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Red26
Так от кого!!!Выбить Барселону и Бетис,которые гораздо лучше по игре...и въб@ться Севилье.. да ещё и 3:0,это просто трэш...у меня нет слов,что ниговори,а в М.Ю.сильная зависимость от защитников,кот.выходят в старте,Варан и Мартинез более стабильны, чем Мага и Линделёф...
В первом голе можно конечно и Де Хэа люлей выписать,но Мага исполнил ваще без шансов..
Короче,проиграли почти без шансов...,очень обидно.. Лучше бы Барсе,ещё вначале проиграли,чем вот так...
+2
-1
+1
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SLEVIN
Ответ Real_v_dushe
В том, что команда была вообще не в состоянии вчера играть в футбол, никаких тренерских аргументов и реагирования не было вообще. ЛЕ - самый серьёзный трофей из тех, на которые МЮ мог претендовать в сезоне, но и он его слил без шансов. И от кого? От мёртвой Севильи.
Ноль аргументов. Не позорься
0
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Evgen_Hazard
Ответ Мистер Робот
Вратаря нам надо менять первым делом, его надо было ещё тогда в Реал отпускать, когда принтер сломался. Все проблемы из-за Давида и Маги с Виктором, защита не уверена во вратаре, вратарь в защите, все пожарят. На эту тройку вместе смотреть уже тошно, какие-то флешбеки Маурские, Сульшерские, их кислые рожи.
Давид не настолько плох, как Магвайер. Этот инвалид привозит систематически и уже даже умудрился стать мемом. А учитывая сколько уплачено за него – это провал. Фофана, Магвайер – эталонный слив неликвида за оверпрайс
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