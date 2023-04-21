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Магуайр пошел вразнос. Во время матча с «Севильей» капитан манкунианцев сделал грубый жест в адрес Де Хеа

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Футбол Футбол

Сказывается напряжение.

Харри Магуайр и Давид Де Хеа несут ответственность за первый гол «Севильи» в ответном матче 1/4 Лиги Европы.

Де Хеа серьезно недооценил опасность положения капитана «Манчестер Юнайтед», окруженного тремя игроками «Севильи». Магуайр попросил отдать ему мяч, и вратарь его послушал. В итоге защитник просто растерялся под прессингом и позволил соперникам забить.

После этого эпизода нервы у игроков были явно на пределе, ведь чуть позже они обменялись несколькими словами, и Магуайр недвусмысленно показал вратарю, чтобы он замолчал.

Или же он наоборот просил Де Хеа больше общаться с командой?

В любом случае выглядит это сомнительно.

14 комментариев

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Вазген, друг Мхитаряна.
Дать шанс магуайру и повысить ЗП де хею. Тен Хаг великий тренер и когда нибудь обязательно обыграет Севилью в ЛЕ
+19
-5
+14
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Link 5?5?
Ответ Александр Данилов
Тен Хааг, который избавился от Роналду, выстрелил себе в ногу. Атаки хвалёной нет. Рэшфорд очень зависим от Кристенсена и Каземиро. Вот и вся тактика голландца. Зато слил лучшего напа прошлого сезона. За-ши-бись
каким образом роналду который даже в лиге верблюдов не то что-бы разрывает, помог бы мю, тем более после того как он показал кто он есть на весь мир, с помощью пирса моргана
+12
-1
+11
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Джонни Батлер
Надо магуайра к нам в торговый центр. Чаще привозы будут
+6
0
+6
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Captain_Jack_
Это реально чересчур, чтобы капитан такой калибры команды так ужасно играл, возможно в важнейшем матче сезона, это катастрофа, просто не могу слов подобрать, для того чтобы описать это. Думаю, сперва Тен Хаг должен был избавиться от Магуайера, а потом от Роналду. Очень печально смотреть на это, когда столько надежд было на нынешний сезон Ман Юнайтеда.
А насчет Севильи, это просто буто Реал Мадрид в Лиги Европы, не понятно как, каким образом, но результат всегда есть, не смотря на то что один самых худших сезонов, столько тренеров поменяли и т.д. Результат есть результат, браво.
+7
-3
+4
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Джэк Блэк
Магуаер столько боков сделал в двух матчах,такое не простительно ,в такой команде так играть нельзя......
+3
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Манул Манулов
Гнать в шею морозильник
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Frenkiee
Гнать его на*** морозильник
+3
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Loginov
Даже Кутепов со Смольниковым и то лучше стояли бы в защите, а на воротах Акинфеев
+3
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Paradisemon
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Дать шанс магуайру и повысить ЗП де хею. Тен Хаг великий тренер и когда нибудь обязательно обыграет Севилью в ЛЕ
Кем играть в защите все травмированы
+1
0
+1
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Александр Данилов
Оба просто отвратительно сыграли. Хотя нападение не лучше. Севилья перебили так называемый прессингующий МЮ. Я остаюсь на своих, Сульшер лучше тен Хаага(в МЮ, в Аяксе к голландцу вопросов не было, но в МЮ он даже своих игроков из Аякса не может настроить играть нормально), а про Моура вообще молчу. Тем самым временем он с Ромой в полуфинале
+1
-1
0
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Александр Данилов
Ответ Captain_Jack_
Это реально чересчур, чтобы капитан такой калибры команды так ужасно играл, возможно в важнейшем матче сезона, это катастрофа, просто не могу слов подобрать, для того чтобы описать это. Думаю, сперва Тен Хаг должен был избавиться от Магуайера, а потом от Роналду. Очень печально смотреть на это, когда столько надежд было на нынешний сезон Ман Юнайтеда. А насчет Севильи, это просто буто Реал Мадрид в Лиги Европы, не понятно как, каким образом, но результат всегда есть, не смотря на то что один самых худших сезонов, столько тренеров поменяли и т.д. Результат есть результат, браво.
Тен Хааг, который избавился от Роналду, выстрелил себе в ногу. Атаки хвалёной нет. Рэшфорд очень зависим от Кристенсена и Каземиро. Вот и вся тактика голландца. Зато слил лучшего напа прошлого сезона. За-ши-бись
+8
-8
0
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Марк Мельников
Ответ Александр Данилов
Тен Хааг, который избавился от Роналду, выстрелил себе в ногу. Атаки хвалёной нет. Рэшфорд очень зависим от Кристенсена и Каземиро. Вот и вся тактика голландца. Зато слил лучшего напа прошлого сезона. За-ши-бись
таблетки забыл выпить, парень?
0
0
0
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Сергей Елизаров
Ответ Манул Манулов
Гнать в шею морозильник
Почему его называют морозильник? Не кайф гуглить. лучше от тебя услушу
0
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