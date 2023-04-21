14 комментариев

Сказывается напряжение.

Харри Магуайр и Давид Де Хеа несут ответственность за первый гол «Севильи» в ответном матче 1/4 Лиги Европы.

Де Хеа серьезно недооценил опасность положения капитана «Манчестер Юнайтед», окруженного тремя игроками «Севильи». Магуайр попросил отдать ему мяч, и вратарь его послушал. В итоге защитник просто растерялся под прессингом и позволил соперникам забить.

После этого эпизода нервы у игроков были явно на пределе, ведь чуть позже они обменялись несколькими словами, и Магуайр недвусмысленно показал вратарю, чтобы он замолчал.

Или же он наоборот просил Де Хеа больше общаться с командой?

В любом случае выглядит это сомнительно.