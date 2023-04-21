14 комментариев

Магуайр пошел вразнос. Во время матча с «Севильей» капитан манкунианцев сделал грубый жест в адрес Де Хеа
Сказывается напряжение.
Харри Магуайр и Давид Де Хеа несут ответственность за первый гол «Севильи» в ответном матче 1/4 Лиги Европы.
Де Хеа серьезно недооценил опасность положения капитана «Манчестер Юнайтед», окруженного тремя игроками «Севильи». Магуайр попросил отдать ему мяч, и вратарь его послушал. В итоге защитник просто растерялся под прессингом и позволил соперникам забить.
После этого эпизода нервы у игроков были явно на пределе, ведь чуть позже они обменялись несколькими словами, и Магуайр недвусмысленно показал вратарю, чтобы он замолчал.
Или же он наоборот просил Де Хеа больше общаться с командой?
В любом случае выглядит это сомнительно.
А насчет Севильи, это просто буто Реал Мадрид в Лиги Европы, не понятно как, каким образом, но результат всегда есть, не смотря на то что один самых худших сезонов, столько тренеров поменяли и т.д. Результат есть результат, браво.