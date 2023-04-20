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В соцсетях все винят Магуайра за первый гол «Севильи». Но Гари Невилл не согласен с этой точкой зрения

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И фанатам его не переубедить.

Для «Манчестер Юнайтед» встреча с «Севильей» пошла не так с самого начала — испанская команда забила на 8-й минуте матча.

Ответственность за этот гол во многом легла на Харри Магуайра, который под прессингом отдал мяч соперникам. Однако Гари Невилл решил обратить внимание болельщиков на то, что и еще один игрок имеет к этому отношение, написав в соцсетях:

«Магуайра будут мочить за это, но мне бы не понравился этот пас от Де Хеа!»

Вопрос, кого считать виноватым за этот гол, вызвал массовые споры в соцсетях. Давид Де Хеа отдал пас Магуайру, к которому бежали три игрока «Севильи». По идее, Харри должен был сразу развернуться или же отдать мяч обратно, а он просто позволил соперникам его забрать.

Многие фанаты утверждают, что дело не в неправильном решении Де Хеа, а в том, что, как видно на некоторых кадрах, защитник сам попросил отдать ему мяч.

Однако Невилл явно не считает это оправданием для голкипера. Отвечая болельщику, который упомянул этот факт, эксперт написал в своих соцсетях: «И?»

На самом деле вряд ли стоит искать виноватых, этот гол скорее стал возможен из-за сочетания слабостей Де Хеа и Магуайра. Вратарь должен был лучше оценить ситуацию, прежде чем отдать передачу на Магуайра, а защитнику все же стоило попытаться увести мяч.

11 комментариев

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stanvixx
Де Хеа привёз все три гола. Не без помощи, но это не оправдывает желания МЮ его переподписать. Это будеть очень серьёзной ошибкой, о которой Тен Хаг ещё много раз пожалеет.
+15
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+15
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Farrux-Bek Norqulov
Пора бы их уже послать куда по дальше.просто они надаели . всё время один и тоже.хватет .
+2
0
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Вертуальный
Ведь говорил же не торопитесь хвалить Де Хеа 😂буквально на прошлой игре писал .. а что теперь ?! Холодильник и Де Хеа подарили игру Севилье
+2
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Romuliq
этого пассажира нужно было давно убрать из команды, но все почему-то только и делают, что вспоминают 2017й год. будто привозила перестаёт быть привозилой из-за лютой шары в одном сезоне
+2
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Александр Грищенков
Ответ stanvixx
Де Хеа привёз все три гола. Не без помощи, но это не оправдывает желания МЮ его переподписать. Это будеть очень серьёзной ошибкой, о которой Тен Хаг ещё много раз пожалеет.
Опять позор из пяти голов сами себе привезли четыре гола это надо умудриться Тэхэ и Магу пора давно сливать это просто ужас
+3
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Befire
Ответ FortMinor
а кто сейчас есть из вратарей на рынке который будет играть хотя бы так же как ддх руками и лучше него ногами, если делать трансфер абы подписать кого то можно так же нарваться на второго клаудио браво. Вот был бы доступен игрок уровня аллиссона в роме или тер Штегена менять можно было, но таких вратарей сейчас нет
Буквально 143 вратаря в топ-5 лигах лучше ДырХеа по xG. И каждый из них ногами играет, как минимум не хуже (хуже чем ДырХеа просто некуда)
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Александр Калашников
У Магуайра противоположная сторона было открыто в отличие от Де Хеа.
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Asik
Ответ FortMinor
а кто сейчас есть из вратарей на рынке который будет играть хотя бы так же как ддх руками и лучше него ногами, если делать трансфер абы подписать кого то можно так же нарваться на второго клаудио браво. Вот был бы доступен игрок уровня аллиссона в роме или тер Штегена менять можно было, но таких вратарей сейчас нет
Хендерсон не хуже,и покупать не надо
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Кирилл Мирошниченко
Выбор цвета формы на игру тихий ужас, они просто растворялись среди внутренних цветов трибун стадиона. Где тот зелёный комплект?! Будь он неладен тоже:/ Эх, было ведь время когда гостевая синяя и темно синяя была... Красота...И воспоминания хорошие)
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Loginov
Может быть, Де Хеа не вынес, да он пас отдал на этого кривоногого, он мог бы выносить куда подальше
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