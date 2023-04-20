11 комментариев

И фанатам его не переубедить.

Для «Манчестер Юнайтед» встреча с «Севильей» пошла не так с самого начала — испанская команда забила на 8-й минуте матча.

Ответственность за этот гол во многом легла на Харри Магуайра, который под прессингом отдал мяч соперникам. Однако Гари Невилл решил обратить внимание болельщиков на то, что и еще один игрок имеет к этому отношение, написав в соцсетях:

«Магуайра будут мочить за это, но мне бы не понравился этот пас от Де Хеа!»

Вопрос, кого считать виноватым за этот гол, вызвал массовые споры в соцсетях. Давид Де Хеа отдал пас Магуайру, к которому бежали три игрока «Севильи». По идее, Харри должен был сразу развернуться или же отдать мяч обратно, а он просто позволил соперникам его забрать.

Многие фанаты утверждают, что дело не в неправильном решении Де Хеа, а в том, что, как видно на некоторых кадрах, защитник сам попросил отдать ему мяч.

Однако Невилл явно не считает это оправданием для голкипера. Отвечая болельщику, который упомянул этот факт, эксперт написал в своих соцсетях: «И?»

На самом деле вряд ли стоит искать виноватых, этот гол скорее стал возможен из-за сочетания слабостей Де Хеа и Магуайра. Вратарь должен был лучше оценить ситуацию, прежде чем отдать передачу на Магуайра, а защитнику все же стоило попытаться увести мяч.