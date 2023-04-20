📸 Де Хеа вновь помог «Севилье» забить. На этот раз Магуайр пытался спасти голкипера
В ответном матче против «Севильи» «МЮ» откровенно привез два мяча в собственные ворота.
Сперва Де Хеа и Магуайр помогли сопернику открыть счет, а уже в концовке встречи Давид ошибся вновь.
На 81-й минуте Де Хеа вышел за пределы штрафной, но не сумел обработать мяч. Этим воспользовался Эн-Несири, который забил в пустые, а заодно оформил дубль.
Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами ошибки голкипера «Юнайтед»:
В этом эпизоде Магуайр пытался помочь Давиду, но не успел добежать до голкипера.
Учитывая ошибки «дьяволов» в первой встрече команд, можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» проиграл самому себе.
Там Линделеф бежал к воротам