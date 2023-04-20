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📸 Де Хеа вновь помог «Севилье» забить. На этот раз Магуайр пытался спасти голкипера

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

В ответном матче против «Севильи» «МЮ» откровенно привез два мяча в собственные ворота.

Сперва Де Хеа и Магуайр помогли сопернику открыть счет, а уже в концовке встречи Давид ошибся вновь.

На 81-й минуте Де Хеа вышел за пределы штрафной, но не сумел обработать мяч. Этим воспользовался Эн-Несири, который забил в пустые, а заодно оформил дубль.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами ошибки голкипера «Юнайтед»:

В этом эпизоде Магуайр пытался помочь Давиду, но не успел добежать до голкипера.

Учитывая ошибки «дьяволов» в первой встрече команд, можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» проиграл самому себе.

2 комментария

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Арсений Артамонов
Магуайер в 20 метрах от эпизода, где он помогал?
Там Линделеф бежал к воротам
+6
0
+6
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CopaAmerica
Лучше играть в очках чем в линзах
0
0
0
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