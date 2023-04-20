В ответном матче против «Севильи» «МЮ» откровенно привез два мяча в собственные ворота.

Сперва Де Хеа и Магуайр помогли сопернику открыть счет, а уже в концовке встречи Давид ошибся вновь.

На 81-й минуте Де Хеа вышел за пределы штрафной, но не сумел обработать мяч. Этим воспользовался Эн-Несири, который забил в пустые, а заодно оформил дубль.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами ошибки голкипера «Юнайтед»:

В этом эпизоде Магуайр пытался помочь Давиду, но не успел добежать до голкипера.

Учитывая ошибки «дьяволов» в первой встрече команд, можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» проиграл самому себе.