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Де Хеа согласился на значительное понижение зарплаты. Правда, есть один нюанс

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Футбол Футбол

И клуб, и игрок остаются в выигрыше.

По данным ESPN, вратарь «Юнайтед» Давид Де Хеа подписал новый четырехлетний контракт с клубом, который включает значительное сокращение зарплаты.

Однако в новом соглашении есть один очень интересный момент, поскольку оно включает в себя много стимулирующих условий.

На сегодня 32-летний испанец называется самым высокооплачиваемым игроком в «Юнайтед» с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю. По новому договору ему урежут зарплату, но увеличат бонусы, связанные с результатами и различными показателями.

Некоторое время клуб рассматривал две альтернативы − Диогу Кошту из «Порту» и Давида Райю из «Брентфорда», однако Тен Хаг решил, что эта позиция не нуждается в усилении.

6 комментариев

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nookiehatesu
Ответ Руслан
Или Тер Штегена
На сдачу можно еще Нойера взять
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Чёрный тюльпан
Райю всё равно брать нужно.
+3
-1
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Руслан
Ответ Чёрный тюльпан
Райю всё равно брать нужно.
Или Тер Штегена
+2
-1
+1
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said
ДДХ не хуже , он часть команды и без уже не интересно, надо с ним завладевать АПЛ и Лигу чемпионов - он заслужил!
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Johny111
Ну возраст для вратаря ещё норм. Что его так то опускают. Как будто вообще нулевой. Всегда есть ПСЖ. Четвёртым звёздным вратарём будет. Они же все берут что блестит))
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danilevich
Ответ nookiehatesu
На сдачу можно еще Нойера взять
Куртуа можно зацепить
Все будут ржать , но с каземиро так же было 😂😂
Но на самом деле деньги лучше на напа потратить
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