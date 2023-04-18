И клуб, и игрок остаются в выигрыше.

По данным ESPN, вратарь «Юнайтед» Давид Де Хеа подписал новый четырехлетний контракт с клубом, который включает значительное сокращение зарплаты.

Однако в новом соглашении есть один очень интересный момент, поскольку оно включает в себя много стимулирующих условий.

На сегодня 32-летний испанец называется самым высокооплачиваемым игроком в «Юнайтед» с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю. По новому договору ему урежут зарплату, но увеличат бонусы, связанные с результатами и различными показателями.

Некоторое время клуб рассматривал две альтернативы − Диогу Кошту из «Порту» и Давида Райю из «Брентфорда», однако Тен Хаг решил, что эта позиция не нуждается в усилении.