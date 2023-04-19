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Рэшфорд, Шоу и Забитцер возвращаются к тренировкам перед матчем с «Севильей»

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Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Марсель Забитцер и Тайрел Маласия приняли участие в тренировке «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне в среду утром.

Квартет был замечен на поле, когда Эрик тен Хаг готовил свою команду к решающему ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы в Севилье.

Рэшфорд был недоступен после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 8 апреля, когда игрок сборной Англии хромал в туннеле, держась за пах.

Забитцер и Маласия пропустили выездную победу над «Ноттингем Форест» в воскресенье.

На прошлой неделе «Юнайтед» сыграл вничью 2:2 с «Севильей» на «Олд Траффорд».

9 комментариев

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Александр Калашников
Отличная новость. Надеюсь смогут играть завтра
+11
0
+11
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red manchester
Нууу Севиль держись
+8
0
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Expada
Слава Богу
+6
0
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Диер Ташкент
Отличная новость
Как раз эти игроки и нужны будут против Севильи
0
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Руслан
Это хорошо но отсутствие Бруно, кто пассы будут подавать на Решфорда
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kaviknat
То, что Маласиа готов - пугает, что остальные готовятся - реально радует
0
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sLp
Это очень радует!
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Александр Самбур
Это радует
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Dm Kznts
Ответ Руслан
Это хорошо но отсутствие Бруно, кто пассы будут подавать на Решфорда
Эриксен.
С поддержкой Забитцера и Каземиро
0
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