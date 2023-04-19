9 комментариев

Рэшфорд, Шоу и Забитцер возвращаются к тренировкам перед матчем с «Севильей»
Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Марсель Забитцер и Тайрел Маласия приняли участие в тренировке «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне в среду утром.
Квартет был замечен на поле, когда Эрик тен Хаг готовил свою команду к решающему ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы в Севилье.
Рэшфорд был недоступен после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 8 апреля, когда игрок сборной Англии хромал в туннеле, держась за пах.
Забитцер и Маласия пропустили выездную победу над «Ноттингем Форест» в воскресенье.
На прошлой неделе «Юнайтед» сыграл вничью 2:2 с «Севильей» на «Олд Траффорд».
Как раз эти игроки и нужны будут против Севильи
С поддержкой Забитцера и Каземиро