9 комментариев

Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Марсель Забитцер и Тайрел Маласия приняли участие в тренировке «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне в среду утром.

Квартет был замечен на поле, когда Эрик тен Хаг готовил свою команду к решающему ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы в Севилье.

Рэшфорд был недоступен после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 8 апреля, когда игрок сборной Англии хромал в туннеле, держась за пах.

Забитцер и Маласия пропустили выездную победу над «Ноттингем Форест» в воскресенье.

На прошлой неделе «Юнайтед» сыграл вничью 2:2 с «Севильей» на «Олд Траффорд».