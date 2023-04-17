10 комментариев

Первое фото Лисандро после операции: аргентинец все-таки решился на хирургическое вмешательство и не сыграет до конца сезона
Придется обходиться без аргентинца на финише сезона.
Лисандро Мартинесу накануне диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги.
Аргентинец получил травму в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.
Был шанс, что операция не потребуется – в этом случае восстановление могло занять около 4 недель, и аргентинец имел шансы сыграть в этом футбольном году, но в итоге было принято решение о хирургическом вмешательстве.
Как сообщают в клубе, операция прошла успешно.
Жду с нетерпением возвращения в стартовый состав.
Здоровья.