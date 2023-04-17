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Первое фото Лисандро после операции: аргентинец все-таки решился на хирургическое вмешательство и не сыграет до конца сезона

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

Придется обходиться без аргентинца на финише сезона.

Лисандро Мартинесу накануне диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Аргентинец получил травму в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.

Был шанс, что операция не потребуется – в этом случае восстановление могло занять около 4 недель, и аргентинец имел шансы сыграть в этом футбольном году, но в итоге было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Как сообщают в клубе, операция прошла успешно.

10 комментариев

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Vezdexodof
Скорейшего выздоровления, Лисандро!
Жду с нетерпением возвращения в стартовый состав.
Здоровья.
+11
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+11
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Caterina
Ответ Vezdexodof
Скорейшего выздоровления, Лисандро! Жду с нетерпением возвращения в стартовый состав. Здоровья.
Здоровья Лисандро! 🇦🇷💪
+5
0
+5
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Скорейшего выздоровления!!! Самое главное вылечить, чтобы потом не беспокоило
+2
0
+2
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Александр Калашников
Правильное решение. Лучше искоренить проблему , чем играть в лотерею.
+1
0
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muse muse
Скорейшего восстановления этому бойцу!
+1
0
+1
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Александр Калашников
Правильное решение. Лучше искоренить проблему чем играть в лотерею.
0
0
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Есть знающие, как это могло произойти? Вроде ногу не подворачивал, да и контакта не было.
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Илхомжон Алиев
Скорейшего выздоровления, Лисандро!
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Expada
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Есть знающие, как это могло произойти? Вроде ногу не подворачивал, да и контакта не было.
На повторе сразу видно было как неестественно стопа согнулась. Тот же Нойер два раза ломал кости стопы
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