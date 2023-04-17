Неужели новых владельцев не будет?

В понедельник появились слухи о том, что семья Глейзеров уверена в получении инвестиций, которые позволят им сохранить право собственности на «Юнайтед». На фоне этих сообщений, как передает Reuters, акции клуба на бирже упали на 13%.

Как сообщает ESPN, Глейзеры считают, что инвестиции помогут в течение десяти лет удвоить стоимость клуба. СМИ пытались получить комментарии в клубе, но «манкунианцы» от них отказались.

Акции английского клуба упали до 18,91 долларов за штуку. Это самый низкий уровень с конца ноября, когда Глейзеры начали рассматривать варианты, включая новые инвестиции и потенциальную продажу. Клуб был куплен 17 лет назад за 790 млн фунтов, а теперь семья не планирует расставаться с «красными дьяволами» за сумму меньше 6 млрд фунтов.