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Планы Глейзеров могут измениться. На фоне слухов «Юнайтед» заметно потерял в цене

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Неужели новых владельцев не будет?

В понедельник появились слухи о том, что семья Глейзеров уверена в получении инвестиций, которые позволят им сохранить право собственности на «Юнайтед». На фоне этих сообщений, как передает Reuters, акции клуба на бирже упали на 13%.

Как сообщает ESPN, Глейзеры считают, что инвестиции помогут в течение десяти лет удвоить стоимость клуба. СМИ пытались получить комментарии в клубе, но «манкунианцы» от них отказались.

Акции английского клуба упали до 18,91 долларов за штуку. Это самый низкий уровень с конца ноября, когда Глейзеры начали рассматривать варианты, включая новые инвестиции и потенциальную продажу. Клуб был куплен 17 лет назад за 790 млн фунтов, а теперь семья не планирует расставаться с «красными дьяволами» за сумму меньше 6 млрд фунтов.

6 комментариев

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Mr@k
если б не галстуки то фото как из дома полоумных..))
+7
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red manchester
не нажрались видимо
+5
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Alex Manola
Достали эти американские толстосумы, они гадят даже англ футболу.
+5
-1
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sasha230876
6 ярдов на бочку!
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Elik1989
Крыски-Ларыски.
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Gjj Ghh
Ответ Alex Manola
Достали эти американские толстосумы, они гадят даже англ футболу.
А шейхи не гадят скоро как во Франии будет
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