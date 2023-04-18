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В рядах фанатов «МЮ» появился Нострадамус. За сутки до матча против «Фореста» болельщик назвал точную минуту, на которой Антони забьет гол

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антони Антони
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В 31-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде одолел «Ноттингем Форест». Голы на свой счет записали Антони и Диогу Далот, который сумел отличиться в своем сотом матче за «красных дьяволов».

Болельщики в соцсетях обратили внимание, на твит пользователя под ником SanThiagoFuso. 15 апреля, практически за сутки до встречи «МЮ» и «Фореста», фанату удалось с удивительной точностью предсказать гол Антони. SanThiagoFuso написал и в каком матче забьет бразилец, и на какой минуте он поразит ворота соперника.

Обратите внимание на дату и время публикации:

Почти через сутки после публикации на 32-й минуте выездного матча «МЮ» против «Фореста» Антони открыл счет.

Твит SanThiagoFuso стал вирусным, количество просмотров практически достигло двух миллионов.

Фанаты шутят об экстрасенсорных способностях SanThiagoFuso и даже обращаются к нему за новыми предсказаниями:

💭 «Как Нострадамус относится к тому, что ты украл у него работу?»

💭 «SanThiagoFuso, не подскажешь, кто станет следующим президентом Нигерии?»

💭 «Вылетит ли «Челси» из АПЛ в этом сезоне?»

💭 «Я стану мультимиллионером?»

💭 «Что ты вообще такое?»

💭 «Самый безумный твит, что я когда-либо видел».

💭 «Некоторые люди просто из другого мира, потому что как, черт возьми, ты мог это предсказать?! Назвал точную минуту! Нет, это безумие!»

Кстати, SanThiagoFuso считает, что в следующем сезоне «МЮ» возьмет АПЛ. Сбудется ли это предсказание?

11 комментариев

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romaroman26
Ответ cruyff_14
так можно все 90 минут = 90 постов опубликовать и к окончанию матча ненужные посты (минуты) удалить. классика !
Капец ты гений конечно)
+8
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vik444
Ответ cruyff_14
так можно все 90 минут = 90 постов опубликовать и к окончанию матча ненужные посты (минуты) удалить. классика !
Ну он написал кто гол забьет при этом.
+5
-1
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Руслан Чесебиев
Ответ vik444
Ну он написал кто гол забьет при этом.
Ну тогда 90 постов перемножим на количество игроков
+4
0
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cruyff_14
так можно все 90 минут = 90 постов опубликовать и к окончанию матча ненужные посты (минуты) удалить. классика !
+5
-4
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Руслан Чесебиев
Ответ vik444
А если никто не забьет.)
Тогда вообще не Нострадамус))
+1
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Владимир Ш
Это был Бифф
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Йозеф Кнехт
Да , сбудется.
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cruyff_14
Ответ vik444
Ну он написал кто гол забьет при этом.
согласен. больше к парам перед жеребьёвкой применимо. все варианты расписать и неверные удалить )
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Expada
Ответ romaroman26
Капец ты гений конечно)
Он сам мб это делал
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vik444
Ответ Руслан Чесебиев
Ну тогда 90 постов перемножим на количество игроков
А если никто не забьет.)
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Плотников Семен
Ответ vik444
А если никто не забьет.)
Ну так об этом тоже можно написать так-то)))
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