11 комментариев

В 31-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде одолел «Ноттингем Форест». Голы на свой счет записали Антони и Диогу Далот, который сумел отличиться в своем сотом матче за «красных дьяволов».

Болельщики в соцсетях обратили внимание, на твит пользователя под ником SanThiagoFuso. 15 апреля, практически за сутки до встречи «МЮ» и «Фореста», фанату удалось с удивительной точностью предсказать гол Антони. SanThiagoFuso написал и в каком матче забьет бразилец, и на какой минуте он поразит ворота соперника.

Обратите внимание на дату и время публикации:

Почти через сутки после публикации на 32-й минуте выездного матча «МЮ» против «Фореста» Антони открыл счет.

Твит SanThiagoFuso стал вирусным, количество просмотров практически достигло двух миллионов.

Фанаты шутят об экстрасенсорных способностях SanThiagoFuso и даже обращаются к нему за новыми предсказаниями:

💭 «Как Нострадамус относится к тому, что ты украл у него работу?»

💭 «SanThiagoFuso, не подскажешь, кто станет следующим президентом Нигерии?»

💭 «Вылетит ли «Челси» из АПЛ в этом сезоне?»

💭 «Я стану мультимиллионером?»

💭 «Что ты вообще такое?»

💭 «Самый безумный твит, что я когда-либо видел».

💭 «Некоторые люди просто из другого мира, потому что как, черт возьми, ты мог это предсказать?! Назвал точную минуту! Нет, это безумие!»

Кстати, SanThiagoFuso считает, что в следующем сезоне «МЮ» возьмет АПЛ. Сбудется ли это предсказание?