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После игры против «Форест» Каземиро отправил Де Хеа милую открытку. Вратарь ответил ему

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Отличная атмосфера в команде.

После справедливого поражения в АПЛ от «Ньюкасла» (0:2) «Юнайтед» одержал сразу три победы подряд − над «Брентфордом», «Эвертоном» и «Ноттингем Форест». В каждую из них свой немалый вклад внес вратарь «красных дьяволов» Давид де Хеа.

Хавбек команды Каземиро, который только вернулся после четырехматчевой дисквалификации за вторую красную карточку в сезоне, за короткий срок влился в команду. А ведь он переехал в Манчестер только летом!

Очередное доказательство отличных взаимоотношений в команде сегодня опубликовал Давид де Хеа. Каземиро отправил ему милую открытку с текстом «Люблю тебя, мой засранец». «Люблю тебя тоже, бро ❤️😂» − ответил ему испанец.

В этом сезоне Каземиро провел в АПЛ 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

4 комментария

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sLp
Так держать!)) Каз вернулся, Де Хеа в форме, вроде и выносы получше стали (местами:)).Мягко говоря испугался вчера, когда увидел разминающегося Батланда. Лазарет и так переполнен у нас... Но вера в еще один кубок и топ-4 сохраняется!)
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said
ДДХ красавчик!!!!
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Expada
Давайте пацаны топ 4 и Кубок ЛЕ😁 вполне по силам
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