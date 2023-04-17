Отличная атмосфера в команде.

После справедливого поражения в АПЛ от «Ньюкасла» (0:2) «Юнайтед» одержал сразу три победы подряд − над «Брентфордом», «Эвертоном» и «Ноттингем Форест». В каждую из них свой немалый вклад внес вратарь «красных дьяволов» Давид де Хеа.

Хавбек команды Каземиро, который только вернулся после четырехматчевой дисквалификации за вторую красную карточку в сезоне, за короткий срок влился в команду. А ведь он переехал в Манчестер только летом!

Очередное доказательство отличных взаимоотношений в команде сегодня опубликовал Давид де Хеа. Каземиро отправил ему милую открытку с текстом «Люблю тебя, мой засранец». «Люблю тебя тоже, бро ❤️😂» − ответил ему испанец.

В этом сезоне Каземиро провел в АПЛ 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.