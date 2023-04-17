«Манчестер Юнайтед» одержал важнейшую выездную победу над «Ноттингем Форест» и вернулся на третье место в таблице Премьер-лиги.

Команда Эрика тен Хага набрала 59 очков в 30 играх чемпионата в этом сезоне. Это уже на одно очко больше, чем «Юнайтед» удалось набрать за весь прошлый сезон в АПЛ.

У «красных дьяволов» осталось еще восемь матчей, где будут разыграны 24 очка.

Это показывает прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага, который помог положить конец трофейной засухе, выиграв Кубок Лиги.

«Красные дьяволы» стремятся завершить гонку в АПЛ на третьей строчке и максимально сократить отставание от лидеров.