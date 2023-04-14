В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» потерял не только победу, но и одного из ключевых игроков команды.

На 90-й минуте встречи Лисандро Мартинес получил травму, защитника на руках уносили аргентинцы «Севильи» – Акунья и Монтьель.

После матча журналисты писали, что Лисандро повредил ахилл, но Тен Хаг в беседе с прессой отмел эту версию.

Спустя сутки после игры стало известно, что аргентинец получил перелом плюсневой кости стопы. Защитник вернется в строй лишь к старту следующего сезона.

Эта новость очень расстроила поклонников «Юнайтед». Фанаты делятся переживаниями в соцсетях:

💭 «Надеюсь, что он выбыл до конца сезона, а не на год. Важнейший игрок команды, не представляю, что будет делать Тен Хаг».

💭 «Не забывайте, что ответный матч с «Севильей» пропустит еще и Варан. Очень расстроен из-за Мартинеса».

💭 «Я думал, Лисандро сделан из железа, он всегда так жестко борется с соперниками. Здоровья!»

💭 «Наш лучший трансфер за последние годы. Скрестим пальцы! Надеюсь, он успеет восстановиться к предсезонке».

💭 «Никогда не думал, что скажу это, но, Фил Джонс, настало твое время».

💭 «На этом для нас сезон закончен. Надеюсь, что не вылетим из топ-4».

💭 «Да, нам чертовски повезло, что в этом сезоне у нас уже есть один трофей. Но в команде нет игрока, который сумеет качественно заменить Лисандро. Про Магуайра я вообще молчу. Попадание в зону Лиги чемпионов в опасности. Не будем забывать, что впереди кубковый матч с «Брайтоном». Честно говоря, все это меня жутко беспокоит».

Как считаете, окажется ли травма Мартинеса фатальной для «МЮ»? Делитесь мнением в комментариях.