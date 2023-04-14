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Уэйн Руни рассказал, как возил Криштиану Роналду в McDonald’s, когда они вместе играли в «МЮ»

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду известен своей невероятной физической подготовкой, но Уэйн Руни рассказал, что в первые дни на «Олд Траффорд» португалец не всегда соблюдал здоровую диету:

«С Криштиану, когда я впервые попал в «Юнайтед», мы вместе ходили на игры и тренировались. Я помню ночь перед игрой мы остановились в «Макдоналдсе», потому что Криштиану хотел бигмак», — сказал лучший бомбардир «Юнайтед» всех времен в интервью The Times.

«Он пытался набрать вес, он был таким худым. Я был за рулем, и мне пришлось проехать Макдональдс с едой на вынос, чтобы купить ему Биг Мак».

Когда Руни спросили о нынешней диете Криштиану, которая включает шесть приемов пищи и пять снов в день, Уэйн ответил:

«С пятью детьми я не знаю, как он соблюдает такой режим. Роналду выглядит на миллион долларов, в то время как у меня никогда не было идеального тела, но я мог играть по 90 минут, тренироваться каждый день».

4 комментария

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Greatest Of All Time
Ну Руни делает детей сам, по этому ты не мог так тренироваться.
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Йозе_Марино
Ключевое слово-«Мог»
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Greatest Of All Time
5 снов в день по 30 минут???
Ох уж эта пиар компания рюналду. Придумывают всякую ересь.
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БолельщикСоСтажем
И кажется после того как Криш его съел, он добавил: вкусно и точка.
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