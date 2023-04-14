Криштиану Роналду известен своей невероятной физической подготовкой, но Уэйн Руни рассказал, что в первые дни на «Олд Траффорд» португалец не всегда соблюдал здоровую диету:

«С Криштиану, когда я впервые попал в «Юнайтед», мы вместе ходили на игры и тренировались. Я помню ночь перед игрой мы остановились в «Макдоналдсе», потому что Криштиану хотел бигмак», — сказал лучший бомбардир «Юнайтед» всех времен в интервью The Times.

«Он пытался набрать вес, он был таким худым. Я был за рулем, и мне пришлось проехать Макдональдс с едой на вынос, чтобы купить ему Биг Мак».

Когда Руни спросили о нынешней диете Криштиану, которая включает шесть приемов пищи и пять снов в день, Уэйн ответил:

«С пятью детьми я не знаю, как он соблюдает такой режим. Роналду выглядит на миллион долларов, в то время как у меня никогда не было идеального тела, но я мог играть по 90 минут, тренироваться каждый день».