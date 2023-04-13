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«МЮ» в матче с «Севильей» потерял Лисандро: выясняем, сможет ли сыграть лучший защитник «дьяволов» до конца сезона😳😳😳

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Прогнозы неутешительные.

How long could Lisandro Martinez be ruled out for? Explained

 Лисандро Мартинес получил травму в матче с «Севильей». Случилось это в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.

Аргентинский журналист Гастон Эдул сообщил травма, вероятно, связана с пятой плюсневой костью. Эдул добавил, что перспективы «лучше, чем ожидалось».

Также оценил травму спортивный физиотерапевт Раджпал Брар: «Если это пятая плюсневая кость, все зависит от специфики.

Например, отрывной перелом (также известный как «перелом танцора»), когда кость откалывается малоберцовым сухожилием, может длиться 4 или более недель, а если это может потребовать хирургического вмешательства («перелом Джонса»), то восстановление продлится более 8 недель».

Если говорить про четыре недели, Мартинес может вернуться незадолго до окончания сезона. Однако, если это займет больше времени, мы можем увидеть его на поле только в следующем сезоне.

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