Агент звезды «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что знает, каким будет следующий шаг в карьере бразильца, несмотря на то, что игрок это отрицает.

31-летний футболист перешел на «Олд Траффорд» прошлым летом после девяти успешных лет на «Сантьяго Бернабеу».

Полузащитник использует свой чемпионский опыт, чтобы помочь «Юнайтед» выиграть трофеи в этом сезоне.

Каземиро подписал контракт с «Юнайтед» до 2026 года с возможностью продления еще на год, что означает, что он вполне может завершить свою карьеру на «Олд Траффорд». Его агент заявил, что он уже обдумывает свой следующий шаг.

Оскар Рибо, чье агентство Best of You представляет полузащитника, объяснил в интервью The Guardian, что Каземиро смотрит игры всех чемпионатов и даже ложась спать, думает о футболе.

«Отнять футбол у Казе — это все равно, что забрать еду с его стола, он не может жить, не может дышать без футбола».

«Он просыпается и засыпает, думая о футболе. Он смотрит сотни матчей: любой команды, любой лиги. Я видел, как он смотрит китайские игры, потому что там всегда есть какие-то интересные детали».

«Казе говорит, что не будет тренером, но он будет. Он уже сейчас тренер в теле футболиста. В этом месяце он следил за всеми деталями, подсчитывая нужные очки и оставшиеся дни».

Рибо добавил, что до окончания профессиональной карьеры перед Каземиро стоят серьезные задачи:

«Казе подписал контракт на четыре года плюс один год. Он пришел в «МЮ», чтобы завоевывать трофеи – это все, о чем он сейчас думает».