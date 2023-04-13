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«Торги превращаются в фарс». Финский бизнесмен Томас Зиллакус выбыл из гонки за покупку «МЮ»

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Попытка Глейзеров начать третий раунд торгов за «Манчестер Юнайтед» не понравилась заинтересованным сторонам.

Финский бизнесмен Томас Зиллакус был третьим участником торгов наряду с шейхом Джасимом из Катара и сэром Джимом Рэтклиффом.

Теперь Зиллакус решил выйти из гонки оставив следующее сообщение в Twitter: «Я отказался от участия в третьем раунде торгов за «Юнайтед».

«Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу. Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победителя к следующему сезону».

«Джим Рэтклифф, шейх Джасим и я были готовы вести переговоры о покупке «Юнайтед».

«Вместо этого Глейзеры решил начать новый раунд. Я не буду участвовать в фарсе, устроенном для максимизации прибыли Глейзеров за счет «Манчестер Юнайтед».

Поскольку осталось всего два участника торгов, о которых известно общественности, непонятно, как ситуация будет развиваться дальше - представят ли они третье предложение или решат отказаться от участия, как Зиллакус.

В любом случае, клуб и болельщики снова пострадают из-за Глейзеров.

3 комментария

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Elik1989
На клубе весит огромный долг в пол-ярда, инфраструктура ушатана, клуб, на минуточку, 10 лет ничего серьёзного не выигрывает, но эти ребята чувствуют, что ещё не всю кровь подпили и жмут, и жмут. Хорошо, если какой фанат-миллиардер выкупит и поставит клуб на рельсы, а если нет и откажутся...и смотреть нам дальше как евреи загоняют себя в Тартарары прехватывая всё вокруг себя.
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stanvixx
Такое ощущение, что Глезеры и не собирались продавать клуб изначально. Устроили показуху под давлением общественности и гнева фанатов. В итоге скажут типа: "ну мы пытались, но не получив удовлетворительного предложения, не смогли продать". И всё останется как есть...
+3
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+3
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danilevich
Да, это кони знатно подпортят МЮ трансферное окно. Всех топов могут разобрать,к моменту когда эти клещи присосавшиеся к юнайтед наконец-то продадут клуб.
+4
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