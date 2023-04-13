Попытка Глейзеров начать третий раунд торгов за «Манчестер Юнайтед» не понравилась заинтересованным сторонам.

Финский бизнесмен Томас Зиллакус был третьим участником торгов наряду с шейхом Джасимом из Катара и сэром Джимом Рэтклиффом.

Теперь Зиллакус решил выйти из гонки оставив следующее сообщение в Twitter: «Я отказался от участия в третьем раунде торгов за «Юнайтед».

«Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу. Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победителя к следующему сезону».

«Джим Рэтклифф, шейх Джасим и я были готовы вести переговоры о покупке «Юнайтед».

«Вместо этого Глейзеры решил начать новый раунд. Я не буду участвовать в фарсе, устроенном для максимизации прибыли Глейзеров за счет «Манчестер Юнайтед».

Поскольку осталось всего два участника торгов, о которых известно общественности, непонятно, как ситуация будет развиваться дальше - представят ли они третье предложение или решат отказаться от участия, как Зиллакус.

В любом случае, клуб и болельщики снова пострадают из-за Глейзеров.