«Торги превращаются в фарс». Финский бизнесмен Томас Зиллакус выбыл из гонки за покупку «МЮ»
Попытка Глейзеров начать третий раунд торгов за «Манчестер Юнайтед» не понравилась заинтересованным сторонам.
Финский бизнесмен Томас Зиллакус был третьим участником торгов наряду с шейхом Джасимом из Катара и сэром Джимом Рэтклиффом.
Теперь Зиллакус решил выйти из гонки оставив следующее сообщение в Twitter: «Я отказался от участия в третьем раунде торгов за «Юнайтед».
«Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу. Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победителя к следующему сезону».
«Джим Рэтклифф, шейх Джасим и я были готовы вести переговоры о покупке «Юнайтед».
«Вместо этого Глейзеры решил начать новый раунд. Я не буду участвовать в фарсе, устроенном для максимизации прибыли Глейзеров за счет «Манчестер Юнайтед».
Поскольку осталось всего два участника торгов, о которых известно общественности, непонятно, как ситуация будет развиваться дальше - представят ли они третье предложение или решат отказаться от участия, как Зиллакус.
В любом случае, клуб и болельщики снова пострадают из-за Глейзеров.
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