Игрок попал в немилость болельщиков.

Во время сегодняшней пресс-конференции главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага спросили про форму Антони, которая волнует как экспертов, так и болельщиков.

«Конечно, мы ожидаем, что игроки передней линии будут не только представлять угрозу, но и оказывать влияния в финальной трети. Ему нужно работать над этим, но он молодой игрок. Он забивал в больших матчах, и если ты можешь это делать в таки х играх, то ты сможешь это и в матчах АПЛ.

Мы должны выигрывать матчи вместе. Это мой опыт работы с ним. Он боец и любит вызовы. Когда он играет, команда выигрывает, а ведь он молод, может уничтожать соперников».

В своем дебютном сезоне за «Юнайтед» Антони забил 6 голов во всех турнирах, но в последнее время его сильно критикуют. Есть ощущение, что в его игре больше шоу, чем чего-то другого.

Но как справедливо заметил Тен Хан, бразильцу всего 23 года, и у него впереди долгий путь. Есть аспекты игры, которые нуждаются в улучшении, ведь именно от вингера зависит, будет ли он выкладываться на поле на полную.