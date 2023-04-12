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Эрик тен Хаг + дети = 😍 Главный тренер «МЮ» встретился с еще одним маленьким фанатом, и сегодня вы уже точно не увидите ничего милее

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Чистая доброта.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» меньше года назад, но в Англии у него уже появилось множество поклонников. Голландский тренер всегда старается отвечать взаимностью на их любовь, особенно когда речь идет о детях.

На днях в сети завирусилось видео, где маленький болельщик встречается с боссом манкунианцев, и во время его просмотра просто невозможно не улыбнуться.

Мальчик вместе со своей мамой ждал тен Хага возле тренировочного центра команды, и на встречу он пришел не с пустыми руками, а с подарком — парнишка сделал для тренера корону, на которой написано «King Erik» («Король Эрик»).

Голландец заметил фаната, проезжая мимо, и остановился. Мальчик сразу же вручил ему свой подарок со словами: «Эрик, я сделал вам корону. Угадаете, кто мой любимый футболист?»

Тен Хаг, расплывшись в улыбке, поблагодарил парня, подписал его корону и предположил, что его кумиром является Гарначо. Угадать было не сложно, ведь мальчик был в шарфе с изображением игрока.

В ответ фанат показал, как сильно он поддерживает юного нападающего «МЮ», и проскандировал кричалку про Алехандро, рассмешив всех окружающих.

Для тен Хага это уже не первая встреча с маленьким фанатом, не так давно в сети был очень популярен ролик, на котором тренер держит, пожалуй, самого юного поклонника «красных дьяволов». 

Благодаря Эрику тен Хагу парнишка вряд ли забудет этот день 🥰

2 комментария

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Serega Fart
Даже из машины не вышел, настоящий джентльмен
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дронреш
Красавец
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