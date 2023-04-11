Солидное преимущество над главными преследователями.

«Юнайтед» оправился от разочаровывающего поражения в игре против «Ньюкасла» и одержал две важные победы подряд − над «Брентфордом» и «Эвертоном».

Команде Тен Хага осталось сыграть в АПЛ девять матчей. Суперкомпьютер FiveThirtyEight считает, что «красные дьяволы» закончат сезон-2022/2023 на четвертом месте и получат право на участие в Лиге чемпионов.

Вот как будет выглядеть топ-6 по версии бездушной машины:

1. «Сити» — 88 очков

2. «Арсенал» — 87 очков

3. «Ньюкасл» — 72 очка

4. «Юнайтед» — 71 очко

5. «Тоттенхэм» — 65 очков

6. «Брайтон» — 62 очка

Очевидно, что руководство, тренерский штаб и игроки хотели бы попасть в тройку, но главная цель на сезон − квалификация в ЛЧ − в любом случае будет выполнена .