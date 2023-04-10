На позиции не первый выбор для голландца.

Главный тренер «Юнайтед» на матч против «Эвертона» решил выставить пару центральных защитников Мартинес − Магуайр. Игра капитана понравилась специалисту:

«Магуайр доминировал, диктовал игру. Это совсем другой Харри, не тот, которого я видел в первые недели и месяцы. Он берет на себя много инициативы, доминирует над соперником, подключается, отдает передачи. Так что да, это действительно отличная игра».

В интервью The Athletic, которое Харри Магуайр дал по следам игры против «ирисок», он сказал следующее:

«Моя работа − это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия. Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.

В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру [в стартовом составе], я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще Лисандро, Рафа [Варан] и Виктор [Линделеф]. Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится».

На счету Магуайра в этом сезоне 12 матчей АПЛ и 3 желтые карточки.