В матче против «Эвертона» Тен Хаг доверился одному игроку. После игры защитник получил от тренера похвалу
На позиции не первый выбор для голландца.
Главный тренер «Юнайтед» на матч против «Эвертона» решил выставить пару центральных защитников Мартинес − Магуайр. Игра капитана понравилась специалисту:
«Магуайр доминировал, диктовал игру. Это совсем другой Харри, не тот, которого я видел в первые недели и месяцы. Он берет на себя много инициативы, доминирует над соперником, подключается, отдает передачи. Так что да, это действительно отличная игра».
В интервью The Athletic, которое Харри Магуайр дал по следам игры против «ирисок», он сказал следующее:
«Моя работа − это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия. Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.
В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру [в стартовом составе], я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще Лисандро, Рафа [Варан] и Виктор [Линделеф]. Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится».
На счету Магуайра в этом сезоне 12 матчей АПЛ и 3 желтые карточки.
3 комментария