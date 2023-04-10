«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за место в топ-4 Премьер-лиги, одолев «Эвертон» со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» в субботу.

«Красные дьяволы» выиграли 23 из 28 матчей на домашнем стадионе во всех соревнованиях в этом сезоне (3 ничьи, 2 поражения).

Это самое большое количество домашних побед «МЮ» в одной кампании с чемпионского сезона 2010/11 (26 побед под руководством сэра Алекса Фергюсона).

В начале своего пребывания на посту тренера «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил о важности превращения «Олд Траффорд» в крепость. Можно с уверенностью сказать, что пока голландцу удается следовать намеченному плану.