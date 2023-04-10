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Статистика доказывает, что «Олд Траффорд» снова стал крепостью благодаря Эрику тен Хагу

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«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за место в топ-4 Премьер-лиги, одолев «Эвертон» со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» в субботу.

«Красные дьяволы» выиграли 23 из 28 матчей на домашнем стадионе во всех соревнованиях в этом сезоне (3 ничьи, 2 поражения).

Это самое большое количество домашних побед «МЮ» в одной кампании с чемпионского сезона 2010/11 (26 побед под руководством сэра Алекса Фергюсона).

В начале своего пребывания на посту тренера «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил о важности превращения «Олд Траффорд» в крепость. Можно с уверенностью сказать, что пока голландцу удается следовать намеченному плану.

3 комментария

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ПравдоРуб
Тен Хаг просто красавчик!!! Почему то очень хотел его назначения, и не ошибся что он поднимет МЮ на конкурентный уровень. Если ему выделят деньги на трансферы ближайшие пару лет скорее всего в сезоне 24-25 можно будет претендовать на победу в АПЛ
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Pushkin_CR7
Только любители плюсиков на спортсе после Ньюкасла повылазили и начали лить свою «профессиональную» и «аргументированную» критику.
Учитывайте все в целом, ребята. Тен Хаг с нуля команду строит, и добился хороших результатов. Исторически на выезде МЮ всегда был слабоват, но на Олд Траффорд теперь снова едут с опаской. GGMU
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fellx
И причём тут Каземиро)
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