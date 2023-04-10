Зачем же так грубо?

Ведущий BeIn Sports и футбольный эксперт Ричард Киз раскритиковал Эрика тен Хага за его недовольство плотным календарем Премьер-лиги.

Выступая в эфире, журналист сказал:

«Эрик, что касается расписания и травм, – это английская Премьер-лига. Если тебе это не нравится, всегда есть, конечно, Эредивизи, куда ты можешь отправиться и заняться своими делами».

Киз решил таким образом ответить на заявление тен Хага о том, что частые игры вредят игрокам. Совсем недавно, в матче с «Эвертоном», Маркус Рэшфорд получил травму, и после игры главный тренер сказал:

«Это опять же связано с календарем – не может быть так, что ты играешь 3 матча за 6 дней. Мы должны защищать наших игроков».

Пожалуй, Киз слишком болезненно отреагировал на слова тренера, но тен Хаг вряд ли будет обращать внимание на подобные комментарии о его работе. В ближайшие месяцы ему предстоит найти способ адаптироваться к сумасшедшему графику в конце сезона, и помочь своей команде продолжить борьбу за трофеи.