«Манчестер Юнайтед» не удалось найти долгосрочную замену Криштиану Роналду во время зимнего трансферного окна, и клуб взял в аренду Ваута Вегхорста, который пока не забил ни одного гола в Премьер-лиге.

Скоулз признает, что его бывшая команда забивает недостаточно голов, но переход Кейна на «Олд Траффорд» он считает маловероятным.

«Думаю, с голами у них проблемы. По количеству забитых голов («Юнайтед») сильно отстает от «Сити» и «Арсенала», - сказал бывший полузащитник.

«Мне кажется, Харри очень счастлив там, где он есть. Если бы он хотел сменить клуб, то перешел бы в «Ман Сити» пару лет назад».

«Он был бы фантастическим приобретением, 25 голов гарантированы, но ему будет очень сложно уйти в другой клуб в 30-летнем возрасте».

«Для «Ман Юнайтед» это тоже риск, если поставить все на Харри Кейна, а Дэниэл Леви вдруг начнет кочевряжиться, то можно остаться ни с чем».

«Если получится подписать его быстро, это будет прекрасно, но мне просто кажется, что он счастлив в «Тоттенхэме», делая то, что он делает».

«Думаю, у них есть игроки, способные забивать голы. Мы знаем, как хорошо играет Маркус (Рэшфорд) в этом году, и я считаю, он способен забивать по 20-25 голов за сезон».

«Есть и другие игроки, которые могут вносить свою лепту, (Джейдон) Санчо, Антони, (Алехандро) Гарначо. Нужно, чтобы они забивали по 15 голов за сезон, чтобы команда боролась за чемпионский титул».

«Когда я играл, у нас было четверо нападающих, забивающих в общей сложности по 80 мячей за сезон. Если у них только Маркус свою долю голов забивает, сложно рассчитывать на титул».

«Если Антони Марсьяль сможет оставаться в форме весь сезон, он тоже забьет 20-25 голов, но это большое «если».

«Думаю, он (тен Хаг) будет искать нападающего на трансферном рынке, но ему нужно добиться того, чтобы фланговые игроки больше забивали».