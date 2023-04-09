Гари Невилл считает, что на «Олд Траффорд» есть голевое проклятие правых защитников. Уан-Биссака не забил с двух метров «Эвертону»
Гари Невилл утверждает, что на «Олд Траффорд» есть голевое «проклятие» правых защитников.
Об этом он сообщил в твиттере во время победы «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном» со счетом 2:0.
«Голевое проклятие правых защитников на «Олд Траффорд» продолжается», — написал он вскоре после того, как Аарон Уан-Биссака упустил прекрасную возможность забить с нескольких метров.
Скотт Мактомини и Антони Марсьяль забили по голу. Однако результат был бы совсем другим, если бы «Юнайтед» реализовал большую часть своих моментов.
Одна из наиболее заметных возможностей, которая была упущена, появилась у Уан-Биссаки.
«Юнайтед» вернется к игре в четверг в Лиге Европы против «Севильи».
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