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Гари Невилл считает, что на «Олд Траффорд» есть голевое проклятие правых защитников. Уан-Биссака не забил с двух метров «Эвертону»

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Гари Невилл утверждает, что на «Олд Траффорд» есть голевое «проклятие» правых защитников.

Об этом он сообщил в твиттере во время победы «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном» со счетом 2:0.

«Голевое проклятие правых защитников на «Олд Траффорд» продолжается», — написал он вскоре после того, как Аарон Уан-Биссака упустил прекрасную возможность забить с нескольких метров.

Скотт Мактомини и Антони Марсьяль забили по голу. Однако результат был бы совсем другим, если бы «Юнайтед» реализовал большую часть своих моментов.

Одна из наиболее заметных возможностей, которая была упущена, появилась у Уан-Биссаки.

«Юнайтед» вернется к игре в четверг в Лиге Европы против «Севильи».

2 комментария

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Vusal Kerimov
Ответ red hikkikomori
И в чем оно заключается?
наверное он тоже как то промахнулся таким образом в свое время))
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red hikkikomori
И в чем оно заключается?
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